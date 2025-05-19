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Безопасно ли купаться в Черном море – грузинские экологи изучат образцы воды
Безопасно ли купаться в Черном море – грузинские экологи изучат образцы воды
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Национальное агентство окружающей среды ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море 19.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды взяли на проверку образцы воды в 15 различных участках акватории Черного моря Грузии для определения ее качества, сообщили в пресс-службе. Национальное агентство окружающей среды ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море. Во время исследования определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей. Взятые образцы воды проверяются по 59 параметрам. Результаты проверки качества воды будут опубликованы после завершения лабораторных исследований. Проект финансируется Европейским союзом в рамках программы Interreg Next Black Sea Basin Programme. Целью исследований является совершенствование системы мониторинга окружающей среды черноморского побережья и континентального шельфа Грузии в соответствии с требованиями Рамочной директивы Европейского Союза по морской стратегии (MSFD) и Рамочной директивы по водной среде (WFD).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, черное море
Безопасно ли купаться в Черном море – грузинские экологи изучат образцы воды
20:20 19.05.2025 (обновлено: 20:54 19.05.2025)
Национальное агентство окружающей среды ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды взяли на проверку образцы воды в 15 различных участках акватории Черного моря Грузии для определения ее качества, сообщили в пресс-службе.
Национальное агентство окружающей среды ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море. Во время исследования определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей. Взятые образцы воды проверяются по 59 параметрам.
Химико-физические показатели определялись на месте, а биологические и химические анализы проверят в лаборатории агентства, которая оснащена высокоточными аналитическими приборами и полностью соответствует современным требованиям и стандартам.
Результаты проверки качества воды будут опубликованы после завершения лабораторных исследований.
Проект финансируется Европейским союзом в рамках программы Interreg Next Black Sea Basin Programme.
Целью исследований является совершенствование системы мониторинга окружающей среды черноморского побережья и континентального шельфа Грузии в соответствии с требованиями Рамочной директивы Европейского Союза по морской стратегии (MSFD) и Рамочной директивы по водной среде (WFD).