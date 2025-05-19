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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: изъята крупная партия запрещенных веществ

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: изъята крупная партия запрещенных веществ

Sputnik Грузия

В случае обвинительного приговора задержанным грозит до 20 лет тюрьмы 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T18:08+0400

2025-05-19T18:08+0400

2025-05-19T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Пятеро граждан Грузии, двое из которых были ранее судимы, задержаны полицией по обвинению в попытке незаконного сбыта особо крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, попытке сбыта, а также незаконного сбыта нового психоактивного вещества, незаконном приобретении и хранении наркотического средства "марихуана" в особо крупном размере. Задержанным от 27 до 56 лет. В случае обвинительного приговора им грозит до 20 лет тюрьмы. Во время обыска личных вещей, автомашин и квартир обвиняемых сотрудники полиции также изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество различных видов наркотических средств. Изъяты и материалы для упаковки наркотиков. Всего грузинские правоохранители в период с 17 марта по 18 мая 2025 года задержали 132 человека в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Борьба с наркопреступностью Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика