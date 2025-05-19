https://sputnik-georgia.ru/20250519/ideya-vyborov-po-telefonu-pravyaschaya-komanda-gruzii-somnevaetsya-v-ee-osuschestvimosti-293423896.html

Идея выборов по телефону: правящая команда Грузии сомневается в ее осуществимости

Идея выборов по телефону: правящая команда Грузии сомневается в ее осуществимости

Sputnik Грузия

Кому-то идея покажется смешной, но в Эстонии уже был успешный аналогичный опыт, заявил инициатор 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T16:06+0400

2025-05-19T16:06+0400

2025-05-19T16:06+0400

выборы

местные выборы

местные выборы

грузинская мечта - демократическая грузия

паата бурчуладзе

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Выборы по телефону не могут иметь правового значения и технически неосуществимы, поскольку невозможно обеспечить идентификацию избирателей и подсчет голосов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Владимир Божадзе. Идею проведения выборов в органы местного самоуправления по телефону ранее озвучил всемирно известный оперный певец, основатель благотворительного фонда "Иавнана" Паата Бурчуладзе на встрече с представителями оппозиции и гражданского сектора. "Кому-то, возможно, покажется смешной идея выборов по телефону, но в Эстонии уже был успешный опыт, и мы собираемся перенять его", – сказал он. Технически тоже невозможно представить, как будет происходить идентификация избирателя, подсчет голосов и так далее, подчеркнул депутат. "Поэтому я всем советую готовиться к выборам 4 октября. Мы провели выборы 26 октября с использованием самых современных технологий, и выборы 4 октября также будут проведены с применением этих технологий", – добавил Божадзе. Что касается попыток сорвать выборы или помешать голосованию в день выборов, это запрещено законом и является уголовным преступлением, – напомнил политик. Депутат считает, что та часть оппозиции, которая на данном этапе не говорит об участии в выборах, ожидает "указаний извне". Мнения оппозиции за три месяца до официального старта предвыборной кампании перед выборами в органы местного самоуправления в Грузии окончательно разделились. Часть партий не готова к бойкоту. Правящая партия уверена в своей победе, но решила не тянуть с началом предвыборной кампании. Она стартует намного раньше официального срока, уже в конце мая. Что за выборы? Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Следует заметить, что по итогам последних парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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