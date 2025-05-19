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Из Грузии выдворили более 30 иностранцев

Из Грузии выдворили более 30 иностранцев

Sputnik Грузия

Выдворенным лицам, в соответствии с законом, был установлен запрет на въезд в страну 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Департамент миграции при тесной координации с другими подразделениями МВД Грузии за последние дни выдворил из страны 33 гражданина иностранных государств, говорится в сообщении на сайте ведомства. Часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. Выдворенным лицам, в соответствии с законом, был установлен запрет на въезд в страну. Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит госбезопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае нарушения ими систематически законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов государственного бюджета Грузии. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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