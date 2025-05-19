https://sputnik-georgia.ru/20250519/iz-gruzii-vydvorili-bolee-30-inostrantsev-293422894.html
Из Грузии выдворили более 30 иностранцев
Из Грузии выдворили более 30 иностранцев
Sputnik Грузия
Выдворенным лицам, в соответствии с законом, был установлен запрет на въезд в страну 19.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-19T17:07+0400
2025-05-19T17:07+0400
2025-05-19T17:07+0400
грузия
новости
общество
иордания
египет
индия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/16/289125325_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_168c8a069eb01960b4393b21dbc64003.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Департамент миграции при тесной координации с другими подразделениями МВД Грузии за последние дни выдворил из страны 33 гражданина иностранных государств, говорится в сообщении на сайте ведомства. Часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. Выдворенным лицам, в соответствии с законом, был установлен запрет на въезд в страну. Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит госбезопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае нарушения ими систематически законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов государственного бюджета Грузии. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
иордания
египет
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/16/289125325_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_4535d8d5e04f767b6a173fe9074d9348.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, иордания, египет, индия
грузия, новости, общество, иордания, египет, индия
Из Грузии выдворили более 30 иностранцев
Выдворенным лицам, в соответствии с законом, был установлен запрет на въезд в страну
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Департамент миграции при тесной координации с другими подразделениями МВД Грузии за последние дни выдворил из страны 33 гражданина иностранных государств, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Часть иностранцев покинула Грузию
добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. Выдворенным лицам, в соответствии с законом, был установлен запрет на въезд в страну.
В частности, из Грузии были выдворены граждане Индии, Египта, Иордании, Турции, Пакистана, Китая, Ирана, Бангладеш, Ирака, России, Азербайджана и Туркменистана. В апреле из Грузии выдворили 96 граждан.
Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит госбезопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае нарушения ими систематически законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления.
Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов государственного бюджета Грузии.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.
Иностранцы могут быть выдворены:
в страну их гражданства или в государство, на проживание в котором у них есть законное право;
в государство, из которого они въехали в Грузию;
в любое государство, с которым Грузией заключен договор о реадмиссии или другой соответствующий двусторонний договор, или в любое государство, изъявившее согласие принять их.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии.
Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.