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О чем говорили Путин и Трамп по телефону?

О чем говорили Путин и Трамп по телефону?

Sputnik Грузия

В меморандум РФ и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования, заявил Пути 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T21:22+0400

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2025-05-19T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин разговаривал с американским лидером Дональдом Трампом более двух часов. После звонка российский лидер вышел к журналистам и назвал диалог содержательным, откровенным и весьма полезным."Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной", — сказал Путин журналистам.Главное из телефонного разговора Путина и Трампа:▪️ Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру;▪️ В меморандум РФ и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования;▪️ РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны;▪️ Возобновление контактов в Стамбуле говорит о том, что стороны "в целом на правильном пути".Путин отметил, что позиция России ясна. "Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса", — подчеркнул президент РФ.Путин и Трамп дважды созванивались после начала второго срока американского политика. Первый разговор состоялся 12 февраля, второй — 18 марта. В обоих случаях главы государств обсуждали, в том числе, урегулирование конфликта на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, россия, украина, сша, стамбул, владимир путин, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины, политика