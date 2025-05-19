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Премьер Грузии поздравил Никушора Дана с избранием президентом Румынии

Премьер Грузии поздравил Никушора Дана с избранием президентом Румынии

Sputnik Грузия

В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T23:19+0400

2025-05-19T23:19+0400

2025-05-19T23:19+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Румыния является ценным партнером Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, поздравляя Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона – 46,4%. Симион признал свое поражение. "Искренне поздравляю Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии. Желаю ему успехов в выполнении этой важной функции. Румыния является ценным партнером для Грузии", – написал Кобахидзе на своей странице в соцсети. Премьер Грузии отметил, что рассчитывает на дальнейшее углубление тесного сотрудничества между странами. Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах. Президентские выборы в Румынии в 2025 году прошли на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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