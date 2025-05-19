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Президент Грузии встретился с Папой Римским Лео XIV
Президент Грузии встретился с Папой Римским Лео XIV
Sputnik Грузия
Кавелашвили пригласил главу Католической церкви в Грузию 19.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-19T21:57+0400
2025-05-19T21:57+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе встречи с Папой Римским Лео XIV поздравил понтифика с избранием на пост главы Католической церкви. Грузинская делегация во главе с президентом накануне присутствовала на церемонии инаугурации Папы Римского в Ватикане. "Начало понтификата Его Святейшества является символом надежды на будущее, духовного обновления и единства для всего мира", – заявил Кавелашвили. На встрече стороны обсудили текущие отношения между Грузией и Святым Престолом и перспективы укрепления сотрудничества. По словам Михаила Кавелашвили, союз, основанный на христианских ценностях, является важной основой тесного партнерства. Со своей стороны Папа Римский Лео XIV в ходе беседы с президентом Грузии подчеркнул важность установления мира во всем мире и выразил готовность к углублению существующего партнерства с Грузией. Михаил Кавелашвили пригласил главу Католической церкви в Грузию. Конклав избрал 267-го Папу Римского 8 мая. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, ватикан
грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, ватикан
Президент Грузии встретился с Папой Римским Лео XIV
Кавелашвили пригласил главу Католической церкви в Грузию
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе встречи с Папой Римским Лео XIV поздравил понтифика с избранием на пост главы Католической церкви.
Грузинская делегация во главе с президентом накануне присутствовала на церемонии инаугурации Папы Римского в Ватикане.
"Начало понтификата Его Святейшества является символом надежды на будущее, духовного обновления и единства для всего мира", – заявил Кавелашвили.
На встрече стороны обсудили текущие отношения между Грузией и Святым Престолом и перспективы укрепления сотрудничества. По словам Михаила Кавелашвили, союз, основанный на христианских ценностях, является важной основой тесного партнерства.
Со своей стороны Папа Римский Лео XIV в ходе беседы с президентом Грузии подчеркнул важность установления мира во всем мире и выразил готовность к углублению существующего партнерства с Грузией.
Михаил Кавелашвили пригласил главу Католической церкви в Грузию.
Конклав избрал 267-го Папу Римского 8 мая. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон.