https://sputnik-georgia.ru/20250519/prezident-gruzii-vstretilsya-s-papoy-rimskim-leo-xiv-293429207.html

Президент Грузии встретился с Папой Римским Лео XIV

Президент Грузии встретился с Папой Римским Лео XIV

Sputnik Грузия

Кавелашвили пригласил главу Католической церкви в Грузию 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T21:57+0400

2025-05-19T21:57+0400

2025-05-19T21:57+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе встречи с Папой Римским Лео XIV поздравил понтифика с избранием на пост главы Католической церкви. Грузинская делегация во главе с президентом накануне присутствовала на церемонии инаугурации Папы Римского в Ватикане. "Начало понтификата Его Святейшества является символом надежды на будущее, духовного обновления и единства для всего мира", – заявил Кавелашвили. На встрече стороны обсудили текущие отношения между Грузией и Святым Престолом и перспективы укрепления сотрудничества. По словам Михаила Кавелашвили, союз, основанный на христианских ценностях, является важной основой тесного партнерства. Со своей стороны Папа Римский Лео XIV в ходе беседы с президентом Грузии подчеркнул важность установления мира во всем мире и выразил готовность к углублению существующего партнерства с Грузией. Михаил Кавелашвили пригласил главу Католической церкви в Грузию. Конклав избрал 267-го Папу Римского 8 мая. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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