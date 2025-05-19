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Президент Грузии встретится с Папой Римским

Президент Грузии встретится с Папой Римским

Sputnik Грузия

Стороны обсудят тесные отношения и перспективы углубления сотрудничества между Грузией и Святым Престолом 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Президент Грузии в понедельник встретится с Папой Римским Львом XIV, об этом заявил сам Михаил Кавелашвили.Грузинская делегация во главе с президентом накануне присутствовала на церемонии инаугурации Папы Римского в Ватикане. "Наши отношения между Грузией и Ватиканом очень важны. У нас были очень плодотворные отношения с предыдущим Папой, и я надеюсь, что с новым Папой у нас будет возможность еще больше углубить наши отношения", – сказал Михаил Кавелашвили.По информации телеканала Imedi, аудиенция состоится в Ватикане в формате тет-а-тет. Стороны обсудят тесные отношения и перспективы углубления сотрудничества между Грузией и Святым Престолом, сообщает СМИ.Во встрече с Папой Римским также примет участие министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Конклав избрал 267-го Папу Римского 8 мая. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили, мака бочоришвили, папа римский лев xiv