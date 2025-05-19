https://sputnik-georgia.ru/20250519/spetsialnaya-sledstvennaya-sluzhba-gruzii-voydet-v-sostav-genprokuratury-293427595.html
Специальная следственная служба Грузии войдет в состав Генпрокуратуры
Специальная следственная служба Грузии войдет в состав Генпрокуратуры
Sputnik Грузия
Дополнительные детали будут обнародованы после того, как бюро парламента Грузии представят законодательную инициативу 19.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-19T22:36+0400
2025-05-19T22:36+0400
2025-05-19T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Специальная следственная служба войдет в состав Генеральной прокуратуры Грузии, сообщил Первой канал. Специальная следственная служба с расширенными полномочиями была создана 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ. В законопроекте будет подробно разъяснена необходимость изменений и формы. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав и свобод человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, служба государственного инспектора, специальная следственная служба, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, политика, служба государственного инспектора, специальная следственная служба, генеральная прокуратура грузии
Специальная следственная служба Грузии войдет в состав Генпрокуратуры
Дополнительные детали будут обнародованы после того, как бюро парламента Грузии представят законодательную инициативу
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Специальная следственная служба войдет в состав Генеральной прокуратуры Грузии, сообщил Первой канал.
Специальная следственная служба с расширенными полномочиями была создана 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ.
"Подтверждаем, что Специальная следственная служба присоединится к Генеральной прокуратуре Грузии. Дополнительные детали будут обнародованы после того, как бюро парламента Грузии представят законодательную инициативу", – заявили в ведомстве.
В законопроекте будет подробно разъяснена необходимость изменений и формы.
В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав и свобод человека.