https://sputnik-georgia.ru/20250519/spetsialnaya-sledstvennaya-sluzhba-gruzii-voydet-v-sostav-genprokuratury-293427595.html

Специальная следственная служба Грузии войдет в состав Генпрокуратуры

Специальная следственная служба Грузии войдет в состав Генпрокуратуры

Sputnik Грузия

Дополнительные детали будут обнародованы после того, как бюро парламента Грузии представят законодательную инициативу 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T22:36+0400

2025-05-19T22:36+0400

2025-05-19T22:36+0400

грузия

новости

политика

служба государственного инспектора

специальная следственная служба

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7747acc8f4af1f62e8b5971ff9edded.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Специальная следственная служба войдет в состав Генеральной прокуратуры Грузии, сообщил Первой канал. Специальная следственная служба с расширенными полномочиями была создана 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ. В законопроекте будет подробно разъяснена необходимость изменений и формы. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав и свобод человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, служба государственного инспектора, специальная следственная служба, генеральная прокуратура грузии