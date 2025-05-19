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Статистика по суицидам в Грузии в 2024 году

Статистика по суицидам в Грузии в 2024 году

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Около трети всех случаев суицида пришлось на Тбилиси 19.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Число самоубийств в Грузии в 2024 году составило 431, попытку самоубийства предприняли 298 человек, говорится в материалах МВД Грузии. Для сравнения: за весь 2023 год в Грузии было зафиксировано 186 самоубийств и 107 попыток совершить суицид. Около трети всех случаев суицида пришлось на Тбилиси. На втором месте по числу самоубийств следует Аджарская автономная республика, а третье место разделили между собой три региона – Квемо Картли, Имерети и Рача-Лечхуми, Квемо Сванети. Самому младшему из покончивших с собой было 12 лет, а самому старшему – 90, сказано в данных МВД. Согласно материалам ведомства, чаще всего к самоубийству прибегают мужчины, женщины составляют лишь треть добровольно ушедших из жизни. Что касается попыток самоубийств, то в этом случае самому младшему – 11 лет, а самому старшему – 84 года. Основная часть предпринявших либо попытку суицида, либо совершивших суицид – это граждане Грузии. Зафиксированы также случаи суицида граждан России, Беларуси, Украины и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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