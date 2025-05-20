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СВО: цели крупнейшего воздушного удара ВС России

СВО: цели крупнейшего воздушного удара ВС России

Sputnik Грузия

Кому-то на Западе хочется "мира с позиции силы". Россия "весомо, грубо, зримо" предлагает свой вариант такого мироустройства – победоносную специальную военную... 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T21:35+0400

2025-05-20T21:35+0400

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Сегодня Вашингтон пытается выступать в качестве миротворца и посредника в переговорах Москвы и Киева, хотя именно США спровоцировали, организовали, профинансировали конфликт на Украине в 2014-м. И в марте этого года "чистосердечно" признали его прокси-войной США с Россией. Американцы все еще поставляют бандеровцам оружие, боеприпасы, развединформацию. Противоречивый план США "из 22 пунктов" не работает, а российская спецоперация методично достигает изначально поставленных целей. Капитуляция киевского режима неизбежна.Вооруженные силы РФ в ночь на 19 мая нанесли самый масштабный за время СВО удар по объектам украинской армии – с разных направлений прилетели 273 ударных дрона, не считая других высокоточных средств поражения. Прежний российский рекорд – 267 "Гераней" – установлен в ночь на 23 февраля. По предварительной информации, сегодня поражены более 60 важных целей в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Николаевской и других областях. Разгромлена авиабаза истребителей F-16 Fighting Falcon под Киевом. Спутники NASA зафиксировали сильный пожар на месте стоянки украинских самолетов в Василькове.Вооруженные силы РФ прочно удерживают стратегическую и оперативно-тактическую инициативу на всех участках фронта, готовятся к летнему наступлению. Российская армия уверенно расширяет зону безопасности на северо-востоке Украины, воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия методично уничтожают противника на территории Сумской области. Сегодня там освобожден поселок Марьино. Украинские власти объявили о беспрецедентной по масштабу эвакуации населения из 202 населенных пунктов Сумской области – это затронет около 60 процентов жителей региона. Циничная логика киевского режима понятна: освобожденное от бандеровцев население может инициировать референдум, и вернуться всей Сумской областью в состав России. Эвакуированных жителей легче контролировать и утилизировать методом принудительной мобилизации в ВСУ.Условия прочного мираУкраина по-прежнему остается тупым инструментом и расходным материалом в "Drang nach Osten" XXI века. "Личная заинтересованность" президента США Дональда Трампа в мирной трансформации украинского конфликта не определяет стратегию СВО и развитие Российской истории в целом. Мы видим, как настойчиво страны НАТО готовятся к саммиту в Гааге, и будущим войнам с Россией. "Ястребы" надеются пережить "чудачества" Трампа.Последним "вундерваффе" на Западе считают "сокрушительные" санкции против РФ, хотя вся безрассудная история антироссийских рестрикций привела к прямо противоположным от ожидаемых результатам. Армия и экономика России окрепли, прокси-войска Пентагона и НАТО позорно проиграли войну конвенциональными средствами. Запад совершенно не готов переходить к ядерному конфликту.Агентство Bloomberg констатировало: "Путин готов к затяжной войне, если это необходимо для достижения его целей, и он с оптимизмом смотрит на перспективу дальнейших санкций США". Россия уверена в своей силе, а европейские лидеры, пытаясь помешать мирным инициативам президента США, лишь помогают Москве достичь целей СВО военными методами. Речь идет о полном освобождении территории новых регионов РФ в 2025 году, устранении "коренных причин" конфликта, включая нейтральный статус Украины.Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили: "Учитывая характер переговоров в Стамбуле и выдвинутые российской делегацией требования, целью РФ остается полная капитуляция Украины.Российская делегация в Стамбуле, действительно, выдвинула ряд условий достижения долгосрочного мира. Позднее представитель "офиса Зеленского" Михаил Подоляк в интервью польской прессе отметил, что Киев не намерен выполнять эти требования: полный вывод украинских войск с территории новых регионов РФ, отказ от военных союзов, военной промышленности и от поставок западного оружия. Якобы это лишит Украину "суверенитета".Лицедеи марионеточного режима часто рассуждают о том, чего нет и никогда не было. Вся недолгая история украинской "независимости" убеждает: вражда с Россией – не самый лучший способ самоубийства, но самый надежный и ужасающий.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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