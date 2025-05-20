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Belavia временно переводит часть рейсов Батуми-Минск в аэропорт Кутаиси
Belavia временно переводит часть рейсов Батуми-Минск в аэропорт Кутаиси
Sputnik Грузия
Пассажиры, которые уже приобрели билет в/из Батуми, но аэропорт Кутаиси их не устраивает, могут сдать билеты и вернуть полную их стоимость 20.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-20T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Ряд рейсов Минск-Батуми-Минск временно будут выполняться в Международном аэропорту Кутаиси, вместо аэропорта курортного города Батуми, говорится в сообщении белорусской авиакомпании "Белавиа". Авиакомпания отметила, что причина изменений связана с запланированным ремонтом взлетно-посадочной полосы в Батумском аэропорту с 20 мая по 15 июня. По информации авиакомпании, часть рейсов будет по-прежнему выполняться в/из аэропорта Батуми, сейчас авиакомпания корректирует расписание по данному маршруту. Пассажиры, уже оформившие билеты, могут отследить актуальную информацию на официальном сайте "Белавиа" в разделе "статус бронирования". Кроме того, пассажиры, которые уже приобрели билет в/из Батуми, но аэропорт Кутаиси их не устраивает, могут сдать билеты и вернуть полную их стоимость. "Белавиа" приносит извинения за доставленные неудобства, вызванные обстоятельствами, не зависящими от авиакомпании.
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грузия, новости, туризм, кутаиси, батуми, минск
грузия, новости, туризм, кутаиси, батуми, минск
Belavia временно переводит часть рейсов Батуми-Минск в аэропорт Кутаиси
Пассажиры, которые уже приобрели билет в/из Батуми, но аэропорт Кутаиси их не устраивает, могут сдать билеты и вернуть полную их стоимость
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Ряд рейсов Минск-Батуми-Минск временно будут выполняться в Международном аэропорту Кутаиси, вместо аэропорта курортного города Батуми, говорится в сообщении белорусской авиакомпании "Белавиа".
Авиакомпания отметила, что причина изменений связана с запланированным ремонтом взлетно-посадочной полосы в Батумском аэропорту с 20 мая по 15 июня.
"Авиакомпания "Белавиа" вынуждена изменить аэропорт прилета/вылета для некоторых рейсов из Минска в Батуми и обратно. Они перенесены в Международный аэропорт Кутаиси", – говорится в сообщении.
По информации авиакомпании, часть рейсов будет по-прежнему выполняться в/из аэропорта Батуми, сейчас авиакомпания корректирует расписание по данному маршруту.
Пассажиры, уже оформившие билеты, могут отследить актуальную информацию на официальном сайте "Белавиа" в разделе "статус бронирования".
Кроме того, пассажиры, которые уже приобрели билет в/из Батуми, но аэропорт Кутаиси их не устраивает, могут сдать билеты и вернуть полную их стоимость.
"Белавиа" приносит извинения за доставленные неудобства, вызванные обстоятельствами, не зависящими от авиакомпании.