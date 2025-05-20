https://sputnik-georgia.ru/20250520/belavia-vremenno-perevodit-chast-reysov-batumi-minsk-v-aeroport-kutaisi-293442920.html

Belavia временно переводит часть рейсов Батуми-Минск в аэропорт Кутаиси

Belavia временно переводит часть рейсов Батуми-Минск в аэропорт Кутаиси

Sputnik Грузия

Пассажиры, которые уже приобрели билет в/из Батуми, но аэропорт Кутаиси их не устраивает, могут сдать билеты и вернуть полную их стоимость 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T19:49+0400

2025-05-20T19:49+0400

2025-05-20T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Ряд рейсов Минск-Батуми-Минск временно будут выполняться в Международном аэропорту Кутаиси, вместо аэропорта курортного города Батуми, говорится в сообщении белорусской авиакомпании "Белавиа". Авиакомпания отметила, что причина изменений связана с запланированным ремонтом взлетно-посадочной полосы в Батумском аэропорту с 20 мая по 15 июня. По информации авиакомпании, часть рейсов будет по-прежнему выполняться в/из аэропорта Батуми, сейчас авиакомпания корректирует расписание по данному маршруту. Пассажиры, уже оформившие билеты, могут отследить актуальную информацию на официальном сайте "Белавиа" в разделе "статус бронирования". Кроме того, пассажиры, которые уже приобрели билет в/из Батуми, но аэропорт Кутаиси их не устраивает, могут сдать билеты и вернуть полную их стоимость. "Белавиа" приносит извинения за доставленные неудобства, вызванные обстоятельствами, не зависящими от авиакомпании.

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