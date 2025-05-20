https://sputnik-georgia.ru/20250520/gruzinskie-politiki-i-zhurnalisty-posetili-donbass-293437733.html

Грузинские политики и журналисты посетили Донбасс

Грузинские политики и журналисты посетили Донбасс

Sputnik Грузия

Грузинские политики и журналисты посетили ДНР, в частности, города-герои Донецк, Мариуполь, а также Волноваху, где шли ожесточенные бои Красной армии с... 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T14:38+0400

2025-05-20T14:38+0400

2025-05-20T15:45+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

общество

донбасс

обострение ситуации вокруг украины

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Один из старейших активистов "Грузинской мечты" аналитик Паата Абуладзе сообщил, что грузинская делегация посетила места боевой славы: "На Донбассе много мест, отмеченных кровопролитными событиями. И в СМИ должны чаще писать о подвиге наших дедов. Нельзя замалчивать и искажать историю". "Мы посетили и Никольский монастырь под Угледаром, по которому два года назад нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, тогда погиб священник, была тяжело ранена монахиня. Не могли украинцы это осуществить без западных партнеров. И если в Грузии кто-то не верит, что это борьба против основных ценностей, то пусть приедет и сам увидит, что монастырь, в котором погибли семь человек, находится далеко от военных объектов", – рассказал Абуладзе. Как отмечает Абуладзе, территория Никольского монастыря в течение трех лет планомерно уничтожалась, но сегодня молодежь из разных регионов России приезжает, чтобы помочь в восстановлении храма. Свой визит представители грузинской делегации начали с посещения Саур-Могилы – одной из самых высоких точек Донецкого края, где Красная армия выиграла одну из главных битв Великой Отечественной войны. 60 лет назад на Саур-Могиле состоялось открытие масштабного мемориального комплекса, на которое собралось десятки тысяч человек со всего бывшего Советского Союза. Комплекс посвящен освобождению Донбасса советскими воинами в 1943 году. К вершине кургана ведет лестница, справа от которой расположились пилоны, посвященные пехотинцам, летчикам, артиллеристам и танкистам. А слева находилась надпись: "Берегите, берегите, берегите мир!" В 1941-м, когда немецкие войска оккупировали Донбасс, ими была занята и высота с отметкой 277,9 метра, которая имела стратегическое значение. В августе 1943-го красноармейцы вновь смогли выбить противника с господствующей высоты, но при этом понесли огромные потери. Чтобы защититься от летящих в них гранат и пуль, советским бойцам приходилось прикрываться телами своих убитых однополчан. В последние дни августа 1943-го Саур-Могила стала братской могилой для советских воинов. В 2014-м комплекс был разрушен во время боев ополченцев ДНР с вооруженными силами Украины, и до 2022 года мемориал находился в руинах, но за несколько месяцев, ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, был отреставрирован. Теперь сюда приходят семьями. Карательных операций на Донбассе было немало. Председатель партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти отмечает, что идеология фашистов привела к невероятной трагедии, о которой должны знать новые поколения."Мы посетили мемориальный комплекс "Шахта № 4/4 бис", куда нацисты живыми сбросили более 75 тысяч жителей Донбасса – женщин, стариков, детей, имена многих из которых неизвестны. После оккупации города Сталино (ныне – Донецк) шурф Шахты № 4/4 бис в поселке Калиновка стал местом массовой казни мирных жителей. С 1941 по 1943 годы в шурф глубиной свыше 300 метров фашисты сбрасывали тела убитых, а также живых людей, применяя каустическую соду, а затем взорвали здание, примыкающее к стволу шахты. Это было сделано с целью скрыть следы преступления", – отметил Жгенти.Шахта Калиновка стала вторым по размеру массовым захоронением жертв нацизма после Бабьего Яра – одного из самых известных мест на карте Холокоста, где было убито больше 100 тысяч человек. Где прошлое переплетено с настоящим Члены грузинской делегации побывали в Музее боевой и трудовой славы, который функционирует на территории школы N101 в Донецке. Музей, открытый 9 мая 2008 года, создавался на общественных началах, руками ветеранов из "Союза ветеранов Афганистана" Петровского района Донецка. Один из залов посвящен Великой Отечественной войне. Михаил Жгенти подчеркивает, что в музее есть зал, посвященный ВОВ, а также сегодняшнему конфликту в Донбассе – новейшей истории ДНР, пережившей трагические события. Здесь прошлое тесно переплетено с настоящим. "Я хочу выразить огромную благодарность создавшему уникальный музей Роману Евстифееву. Этот музей не только для жителей Донецка. С экспозицией должны знакомиться и в Грузии. Я уверен, что у музея появятся спонсоры и увеличится число посетителей, как у достопримечательности города. Мы прикоснулись к истории русского, украинского и грузинского народов. И та трагедия, которая сегодня происходит и инспирирована на Украине Западом, должна завершиться". В Донецке гости из Грузии почтили память погибших детей на аллее Ангелов. Под аркой из переплетенных роз, выкованных из гильз снарядов, и с мраморными голубями – символами войны и мира, всегда много плюшевых игрушек. Здесь же находится гранитная плита с именами и возрастом убитых детей. Самым младшим был по одному году. Известный донецкий кузнец Виктор Михалев, создавший арку, сделал колокол из гильзы от 152-мм снаряда. Мемориальная доска с надписью "Аллея ангелов" была установлена 5 мая 2015 года. Спустя десять лет Донецк живет размеренной жизнью, строятся новые дома и больницы, выплачиваются пенсии и пособия. У нас бесплатное образование, бесплатная медицина, отмечают жители Донецка. Цены на квартиры выросли почти втрое. В короткие сроки в Донецке построен современный перинатальный центр, рассчитанный на 140 коек и семь тысяч родов в год. В центре более 600 сотрудников, открыто десять отделений, в том числе отделения патологии беременности, реанимации. Напомним, что в сентябре 2022 года ДНР подписала договор "о вхождении в состав России". В Донецке сейчас действуют российские законы, выдают российские паспорта. Последний из посещенных городов, Мариуполь, удивил обновленным видом – здесь отстроены целые кварталы, восстановлены все многоквартирные жилые дома. Все помнят с телеэкранов самый разрушенный город после начала боевых действий в 2022 году. За два года здесь многое поменялось. Покидая Донбасс, гости из Грузии проехали мимо памятника великому украинскому поэту Тарасу Шевченко в Донецке. Рядом лежали цветы. Отвечая на вопрос, хотели ли его снести, один из жителей города Александр сказал, что об этом и речи не было, и нет: "Лично я всегда буду рассказывать и знакомить молодежь с украинской культурой. Насколько мелодичный украинский язык. У меня в машине звучат украинские песни..."

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