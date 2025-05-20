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Грузия экстрадировала во Францию разыскиваемых за торговлю людьми
Грузия экстрадировала во Францию разыскиваемых за торговлю людьми
Sputnik Грузия
На основании ходатайств Генеральной прокуратуры Грузии экстрадиция указанных лиц во Францию была признана допустимой решением суда всех инстанций 20.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-20T22:36+0400
2025-05-20T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Власти Грузии экстрадировали несколько человек во Францию, которых разыскивали по Красному циркуляру Интерпола за торговлю людьми. Экстрадированные лица, число которых не называется, разыскивались компетентными органами Франции с 2024 года, и были задержаны в Грузии. В ходе расследования, проведенного французской стороной, было установлено, что в рамках транснациональной организованной группы, действующей под прикрытием "Тантра-йоги", целью которой была торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, руководители одного из подразделений участвовали в перевозке во Францию не менее семи человек и в их сексуальной эксплуатации. На основании ходатайств Генеральной прокуратуры Грузии экстрадиция указанных лиц во Францию была признана допустимой решением суда всех инстанций, и 16 апреля 2025 года министр юстиции Грузии принял окончательное решение об экстрадиции указанных лиц во Францию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, франция, интерпол, экстрадиция
грузия, новости, происшествия, франция, интерпол, экстрадиция

Грузия экстрадировала во Францию разыскиваемых за торговлю людьми

22:36 20.05.2025
© Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание полиции в районе Сабуртало
Здание полиции в районе Сабуртало - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На основании ходатайств Генеральной прокуратуры Грузии экстрадиция указанных лиц во Францию была признана допустимой решением суда всех инстанций
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Власти Грузии экстрадировали несколько человек во Францию, которых разыскивали по Красному циркуляру Интерпола за торговлю людьми.
Экстрадированные лица, число которых не называется, разыскивались компетентными органами Франции с 2024 года, и были задержаны в Грузии.
В ходе расследования, проведенного французской стороной, было установлено, что в рамках транснациональной организованной группы, действующей под прикрытием "Тантра-йоги", целью которой была торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, руководители одного из подразделений участвовали в перевозке во Францию не менее семи человек и в их сексуальной эксплуатации.
На основании ходатайств Генеральной прокуратуры Грузии экстрадиция указанных лиц во Францию была признана допустимой решением суда всех инстанций, и 16 апреля 2025 года министр юстиции Грузии принял окончательное решение об экстрадиции указанных лиц во Францию.
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