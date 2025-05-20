https://sputnik-georgia.ru/20250520/naskolko-vyrosla-vneshnyaya-torgovlya-gruzii--novye-dannye-293430529.html

Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт составил более 2 миллиардов долларов, что на 14,2% больше по сравнению с данными за четыре месяца 2024 года 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T09:01+0400

2025-05-20T09:01+0400

2025-05-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2025 года вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 7,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,7 миллиарда долларов, что на 15,7% больше данных за январь-апрель 2024 года. Экспорт составил более 2 миллиардов долларов, что на 14,2% больше по сравнению с данными за четыре месяца 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 3,7 миллиарда долларов, что на 16,4% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-апреле 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 110,1%, фундука и других орехов – на 39%, легковых авто – на 30,7%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 22,7%, а также необработанного, или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 22,5%. В то же время с начала года упал экспорт натуральных виноградных вин – на 43,2%, ферросплавов – на 40,2%, а также спиртных напитков – на 3,9%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 304 295,5%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или заменителей табака – на 43,6%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 56,4%, телефонных аппаратов – на 15,7%, а также нефти и нефтепродуктов – на 6,2%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-апреле 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 914 миллионов долларов, что составляет 11,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Великобритания, Казахстан и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика