Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - портовые краны и разгрузка грузовых судов
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил более 2 миллиардов долларов, что на 14,2% больше по сравнению с данными за четыре месяца 2024 года
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2025 года вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 7,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,7 миллиарда долларов, что на 15,7% больше данных за январь-апрель 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-апрель 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
2 014,4
14,2
Импорт
5 741,3
15,7
Всего
7 755,7
15,3
Экспорт составил более 2 миллиардов долларов, что на 14,2% больше по сравнению с данными за четыре месяца 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 3,7 миллиарда долларов, что на 16,4% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-апреле 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
753,9
30,7
Медные руды и концентраты
96,3
110,1
Спиртные напитки
76,5
-3,9
Вино
71,9
-43,2
Минеральные воды
57,9
13,8
В январе-апреле 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 110,1%, фундука и других орехов – на 39%, легковых авто – на 30,7%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 22,7%, а также необработанного, или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 22,5%.
В то же время с начала года упал экспорт натуральных виноградных вин – на 43,2%, ферросплавов – на 40,2%, а также спиртных напитков – на 3,9%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-апреле 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
966,4
10,0
Картины
481,2
304 295,5
Нефтепродукты
396,5
-6,2
Лекарства
219,3
1,0
Газ
217,0
7,6
За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 304 295,5%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или заменителей табака – на 43,6%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 56,4%, телефонных аппаратов – на 15,7%, а также нефти и нефтепродуктов – на 6,2%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-апреле 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 914 миллионов долларов, что составляет 11,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-апреле 2025 года
Страны
млн долларов
Рост/Падение
%
Турция
914,3
-5,6
США
901,9
54,7
Россия
859,1
2,6
Китай
642,3
28,8
Кыргызстан
451,6
53,8
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Великобритания, Казахстан и Армения.