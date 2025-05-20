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Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил более 2 миллиардов долларов, что на 14,2% больше по сравнению с данными за четыре месяца 2024 года 20.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-20T09:01+0400
2025-05-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2025 года вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 7,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,7 миллиарда долларов, что на 15,7% больше данных за январь-апрель 2024 года. Экспорт составил более 2 миллиардов долларов, что на 14,2% больше по сравнению с данными за четыре месяца 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 3,7 миллиарда долларов, что на 16,4% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-апреле 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 110,1%, фундука и других орехов – на 39%, легковых авто – на 30,7%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 22,7%, а также необработанного, или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 22,5%. В то же время с начала года упал экспорт натуральных виноградных вин – на 43,2%, ферросплавов – на 40,2%, а также спиртных напитков – на 3,9%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 304 295,5%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или заменителей табака – на 43,6%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 56,4%, телефонных аппаратов – на 15,7%, а также нефти и нефтепродуктов – на 6,2%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-апреле 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 914 миллионов долларов, что составляет 11,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Великобритания, Казахстан и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

09:01 20.05.2025
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - портовые краны и разгрузка грузовых судов
Батумский морской порт - портовые краны и разгрузка грузовых судов - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил более 2 миллиардов долларов, что на 14,2% больше по сравнению с данными за четыре месяца 2024 года
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2025 года вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 7,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,7 миллиарда долларов, что на 15,7% больше данных за январь-апрель 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-апрель 2025 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

2 014,4

14,2

Импорт

5 741,3

15,7

Всего

7 755,7

15,3

Экспорт составил более 2 миллиардов долларов, что на 14,2% больше по сравнению с данными за четыре месяца 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 3,7 миллиарда долларов, что на 16,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-апреле 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

753,9

30,7

Медные руды и концентраты

96,3

110,1

Спиртные напитки

76,5

-3,9

Вино

71,9

-43,2

Минеральные воды

57,9

13,8

В январе-апреле 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 110,1%, фундука и других орехов – на 39%, легковых авто – на 30,7%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 22,7%, а также необработанного, или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 22,5%.
В то же время с начала года упал экспорт натуральных виноградных вин – на 43,2%, ферросплавов – на 40,2%, а также спиртных напитков – на 3,9%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-апреле 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

966,4

10,0

Картины

481,2

304 295,5

Нефтепродукты

396,5

-6,2

Лекарства

219,3

1,0

Газ

217,0

7,6

За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 304 295,5%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или заменителей табака – на 43,6%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 56,4%, телефонных аппаратов – на 15,7%, а также нефти и нефтепродуктов – на 6,2%.

С кем торгует Грузия

Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-апреле 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 914 миллионов долларов, что составляет 11,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-апреле 2025 года

Страны

млн долларов

Рост/Падение

%

Турция

914,3

-5,6

США

901,9

54,7

Россия

859,1

2,6

Китай

642,3

28,8

Кыргызстан

451,6

53,8

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Великобритания, Казахстан и Армения.
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