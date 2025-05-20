Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250520/parlament-vengrii-podderzhal-vykhod-strany-iz-mus-293441759.html
Парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС
Парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС
Sputnik Грузия
За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов 20.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-20T17:01+0400
2025-05-20T17:33+0400
в мире
новости
политика
венгрия
будапешт
петер сийярто
мус
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23383/78/233837824_0:276:2000:1401_1920x0_80_0_0_78d1cd37c755c2c58b9852de6465357d.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мая – Sputnik. Парламент Венгрии одобрил законопроект, который положит начало выхода страны из Международного уголовного суда (МУС). За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт, принимая это решение, отказывается быть частью политизированного института, который утратил свои беспристрастность и авторитет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
венгрия
будапешт
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23383/78/233837824_0:0:1868:1401_1920x0_80_0_0_bd27aba695ea7337cc720d04725179ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, политика, венгрия, будапешт, петер сийярто, мус
в мире, новости, политика, венгрия, будапешт, петер сийярто, мус

Парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС

17:01 20.05.2025 (обновлено: 17:33 20.05.2025)
© photo : courtesy of International Criminal CourtМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2025
© photo : courtesy of International Criminal Court
Подписаться
За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов
ТБИЛИСИ, 20 мая – Sputnik. Парламент Венгрии одобрил законопроект, который положит начало выхода страны из Международного уголовного суда (МУС).
За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов.

"Венгрия решительно отвергает использование международных организаций, в частности, уголовных судов в качестве инструментов политического влияния", – говорится в законопроекте, представленном заместителем премьер-министра страны Жолтом Шемьеном.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт, принимая это решение, отказывается быть частью политизированного института, который утратил свои беспристрастность и авторитет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0