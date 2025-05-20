https://sputnik-georgia.ru/20250520/parlament-vengrii-podderzhal-vykhod-strany-iz-mus-293441759.html

Парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС

Парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС

Sputnik Грузия

За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T17:01+0400

2025-05-20T17:01+0400

2025-05-20T17:33+0400

в мире

новости

политика

венгрия

будапешт

петер сийярто

мус

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23383/78/233837824_0:276:2000:1401_1920x0_80_0_0_78d1cd37c755c2c58b9852de6465357d.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мая – Sputnik. Парламент Венгрии одобрил законопроект, который положит начало выхода страны из Международного уголовного суда (МУС). За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт, принимая это решение, отказывается быть частью политизированного института, который утратил свои беспристрастность и авторитет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

венгрия

будапешт

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, венгрия, будапешт, петер сийярто, мус