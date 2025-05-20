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Парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС
Парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС
Sputnik Грузия
За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов 20.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мая – Sputnik. Парламент Венгрии одобрил законопроект, который положит начало выхода страны из Международного уголовного суда (МУС). За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт, принимая это решение, отказывается быть частью политизированного института, который утратил свои беспристрастность и авторитет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, венгрия, будапешт, петер сийярто, мус
в мире, новости, политика, венгрия, будапешт, петер сийярто, мус
Парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС
17:01 20.05.2025 (обновлено: 17:33 20.05.2025)
За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов
ТБИЛИСИ, 20 мая – Sputnik. Парламент Венгрии одобрил законопроект, который положит начало выхода страны из Международного уголовного суда (МУС).
За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов.
"Венгрия решительно отвергает использование международных организаций, в частности, уголовных судов в качестве инструментов политического влияния", – говорится в законопроекте, представленном заместителем премьер-министра страны Жолтом Шемьеном.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт, принимая это решение, отказывается быть частью политизированного института, который утратил свои беспристрастность и авторитет.