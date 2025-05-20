https://sputnik-georgia.ru/20250520/posledniy-zvonok-svyazan-s-veroy-v-schastlivoe-buduschee---kobakhidze-pozdravil-vypusknikov-293438028.html

Последний звонок связан с верой в счастливое будущее – Кобахидзе поздравил выпускников

Последний звонок связан с верой в счастливое будущее – Кобахидзе поздравил выпускников

Sputnik Грузия

Новое поколение построит лучшее будущее для Грузии, считает премьер 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T12:46+0400

2025-05-20T12:46+0400

2025-05-20T13:19+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Последний звонок в жизни человека, наряду со многими положительными эмоциями, связан с верой в счастливое будущее, сказано в поздравлении выпускникам премьер-миниcтра Грузии Ираклия Кобахидзе. Последний звонок для 12-классников прозвенит в школах Грузии 20 мая. По данным Национального центра экзаменов и оценок, всего в этом году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вузы, зарегистрировались более 39 тысяч абитуриентов. Премьер пожелал выпускникам мирного, светлого будущего, воплощения в реальность своих целей, интересной и разнообразной жизни. По словам премьера, именно новое поколение построит лучшее будущее для Грузии.Во всех школах Грузии по случаю праздника проходят торжественные мероприятия. Традиционно грузинские школьники надевают белые рубашки, которые разрисовывают друг другу на память.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе