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Последний звонок связан с верой в счастливое будущее – Кобахидзе поздравил выпускников
Последний звонок связан с верой в счастливое будущее – Кобахидзе поздравил выпускников
Sputnik Грузия
Новое поколение построит лучшее будущее для Грузии, считает премьер 20.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-20T12:46+0400
2025-05-20T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Последний звонок в жизни человека, наряду со многими положительными эмоциями, связан с верой в счастливое будущее, сказано в поздравлении выпускникам премьер-миниcтра Грузии Ираклия Кобахидзе. Последний звонок для 12-классников прозвенит в школах Грузии 20 мая. По данным Национального центра экзаменов и оценок, всего в этом году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вузы, зарегистрировались более 39 тысяч абитуриентов. Премьер пожелал выпускникам мирного, светлого будущего, воплощения в реальность своих целей, интересной и разнообразной жизни. По словам премьера, именно новое поколение построит лучшее будущее для Грузии.Во всех школах Грузии по случаю праздника проходят торжественные мероприятия. Традиционно грузинские школьники надевают белые рубашки, которые разрисовывают друг другу на память.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе
Последний звонок связан с верой в счастливое будущее – Кобахидзе поздравил выпускников
12:46 20.05.2025 (обновлено: 13:19 20.05.2025)
Новое поколение построит лучшее будущее для Грузии, считает премьер
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Последний звонок в жизни человека, наряду со многими положительными эмоциями, связан с верой в счастливое будущее, сказано в поздравлении выпускникам премьер-миниcтра Грузии Ираклия Кобахидзе.
Последний звонок для 12-классников прозвенит в школах Грузии 20 мая. По данным Национального центра экзаменов и оценок, всего в этом году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вузы, зарегистрировались более 39 тысяч абитуриентов.
"Поздравляю всех учеников, которые сегодня начинают новый этап своей жизни, с окончанием школы. Последний звонок в жизни человека, наряду со многими положительными эмоциями, ассоциируется с верой в счастливое будущее", – написал Кобахидзе.
Премьер пожелал выпускникам мирного, светлого будущего, воплощения в реальность своих целей, интересной и разнообразной жизни.
По словам премьера, именно новое поколение построит лучшее будущее для Грузии.
"Я уверен, что новое поколение с еще большим дерзновением встретит новые вызовы на жизненном пути и внесет свой важный вклад в построение лучшего будущего для нашей страны", – заявил Кобахидзе.
Во всех школах Грузии по случаю праздника проходят торжественные мероприятия. Традиционно грузинские школьники надевают белые рубашки, которые разрисовывают друг другу на память.