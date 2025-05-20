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Российские туристы в Грузии: почему сократился поток из РФ? – видео
Российские туристы в Грузии: почему сократился поток из РФ? – видео
Sputnik Грузия
Российские туристы занимают второе место среди путешественников из других стран, которые посещают Грузию. Вместе с тем в последнее время число приезжающих в... 20.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-20T12:37+0400
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Грузия даже оказалась на седьмом месте в ТОП-10 антирейтинга туристических направлений среди россиян, на это повлияли политические процессы и рост цен на товары и услуги. В то же время в том же рейтинге Грузия попала в ТОП-3 туристических направлений, получив 15% симпатий, но она вошла в тройку лидеров как региональное направление, где были и другие страны Южного Кавказа, а также Турция.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм, туризм, туризм в грузии, путешествия, россия, визитеры, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм, туризм, туризм в грузии, путешествия, россия, визитеры, видео
Российские туристы в Грузии: почему сократился поток из РФ? – видео
12:37 20.05.2025 (обновлено: 12:40 20.05.2025)
Российские туристы занимают второе место среди путешественников из других стран, которые посещают Грузию. Вместе с тем в последнее время число приезжающих в страну граждан России сократилось. Что на это повлияло, смотрите в видео.
Грузия даже оказалась на седьмом месте в ТОП-10 антирейтинга туристических направлений среди россиян, на это повлияли политические процессы и рост цен на товары и услуги. В то же время в том же рейтинге Грузия попала в ТОП-3 туристических направлений, получив 15% симпатий, но она вошла в тройку лидеров как региональное направление, где были и другие страны Южного Кавказа, а также Турция.