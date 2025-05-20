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Российские туристы в Грузии: почему сократился поток из РФ? – видео

Российские туристы в Грузии: почему сократился поток из РФ? – видео

Sputnik Грузия

Российские туристы занимают второе место среди путешественников из других стран, которые посещают Грузию. Вместе с тем в последнее время число приезжающих в... 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T12:37+0400

2025-05-20T12:37+0400

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Грузия даже оказалась на седьмом месте в ТОП-10 антирейтинга туристических направлений среди россиян, на это повлияли политические процессы и рост цен на товары и услуги. В то же время в том же рейтинге Грузия попала в ТОП-3 туристических направлений, получив 15% симпатий, но она вошла в тройку лидеров как региональное направление, где были и другие страны Южного Кавказа, а также Турция.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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