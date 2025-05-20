https://sputnik-georgia.ru/20250520/semya-zhertvy-obrusheniya-na-zapade-gruzii-poluchit-kompensatsiyu-ot-pravitelstva-293439049.html

Семья жертвы обрушения на Западе Грузии получит компенсацию от правительства

Семья жертвы обрушения на Западе Грузии получит компенсацию от правительства

Sputnik Грузия

Мужчина погиб, расчищая заснеженную крышу дома соседа 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T13:59+0400

2025-05-20T13:59+0400

2025-05-20T13:59+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Семья мужчины, погибшего под бетонной плитой, помогая соседу расчистить крышу от снега в районе Озургети (регион Гурия), получит единовременную денежную помощь в размере 20 тысяч лари (более 7,4 тысячи долларов), говорится в распоряжении правительства Грузии. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии в конце февраля 2025 года. Особенно пострадали от стихии Гурия и Аджария. Не обошлось и без несчастных случаев. В селе Кончхати района Озургети 24 февраля погиб мужчина среднего возраста, он помогал соседу расчистить заснеженную крышу дома и стал жертвой обрушения. Для получения денежной помощи член семьи погибшего — супруга или ребенок — должны подать заявление и необходимые документы в сервисный центр Агентства социального обслуживания. Распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

озургети

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грузия, новости, происшествия, озургети, ираклий кобахидзе