https://sputnik-georgia.ru/20250520/semya-zhertvy-obrusheniya-na-zapade-gruzii-poluchit-kompensatsiyu-ot-pravitelstva-293439049.html
Семья жертвы обрушения на Западе Грузии получит компенсацию от правительства
Семья жертвы обрушения на Западе Грузии получит компенсацию от правительства
Sputnik Грузия
Мужчина погиб, расчищая заснеженную крышу дома соседа 20.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-20T13:59+0400
2025-05-20T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Семья мужчины, погибшего под бетонной плитой, помогая соседу расчистить крышу от снега в районе Озургети (регион Гурия), получит единовременную денежную помощь в размере 20 тысяч лари (более 7,4 тысячи долларов), говорится в распоряжении правительства Грузии. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии в конце февраля 2025 года. Особенно пострадали от стихии Гурия и Аджария. Не обошлось и без несчастных случаев. В селе Кончхати района Озургети 24 февраля погиб мужчина среднего возраста, он помогал соседу расчистить заснеженную крышу дома и стал жертвой обрушения. Для получения денежной помощи член семьи погибшего — супруга или ребенок — должны подать заявление и необходимые документы в сервисный центр Агентства социального обслуживания. Распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, озургети, ираклий кобахидзе
грузия, новости, происшествия, озургети, ираклий кобахидзе
Семья жертвы обрушения на Западе Грузии получит компенсацию от правительства
Мужчина погиб, расчищая заснеженную крышу дома соседа
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Семья мужчины, погибшего под бетонной плитой, помогая соседу расчистить крышу от снега в районе Озургети (регион Гурия), получит единовременную денежную помощь в размере 20 тысяч лари (более 7,4 тысячи долларов), говорится в распоряжении правительства Грузии.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии в конце февраля 2025 года. Особенно пострадали от стихии Гурия и Аджария. Не обошлось и без несчастных случаев. В селе Кончхати района Озургети 24 февраля погиб мужчина среднего возраста, он помогал соседу расчистить заснеженную крышу дома и стал жертвой обрушения.
"В целях социальной поддержки, правительство Грузии окажет финансовую помощь в размере 20 тысяч лари семье погибшего в результате стихийного бедствия", - говорится в распоряжении правительства.
Для получения денежной помощи член семьи погибшего — супруга или ребенок — должны подать заявление и необходимые документы в сервисный центр Агентства социального обслуживания.
Распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.