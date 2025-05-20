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Центр Тбилиси перекроют для транспорта на четыре месяца
Центр Тбилиси перекроют для транспорта на четыре месяца
Sputnik Грузия
Ремонтный ареал охватывает существующий участок дороги от территории, прилегающей к парку Ваке, до Цхнетского шоссе, 6, а ограничение вступит в силу с 00:00 22... 20.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Ограничение на движение транспорта вводится в центре Тбилиси на четыре месяца, в связи с ремонтом улиц Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели в районе Ваке, сообщила пресс-служба столичной мэрии. Ремонтный ареал охватывает существующий участок дороги от территории, прилегающей к парку Ваке, до Цхнетского шоссе, 6, а ограничение вступит в силу с 00:00 22 мая. Во время работ будет ограничен поворот влево на участке дороги от пересечения проспекта Михаила Тамарашвили и шоссе Чабуа Амирэджиби до пересечения проспекта Тамарашвили и улицы Георгия Церетели. Движение будет разрешено только прямо или направо. Также на этом участке дороги будет временно отменено ограничение на движение по полосе общественного транспорта. Движение по улице Чолокашвили будет ограничено как по автобусной полосе, так и для транспортных средств, движущихся в сторону Цхнетского шоссе. Указанный участок временно станет двухсторонним и двухполосным. Кроме того, будет запрещено движение на участке дороги от кладбища Ваке до Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Транспортные средства смогут двигаться от проспекта Ильи Чавчавадзе в сторону Цхнетского шоссе через проспект Тамарашвили, Университетскую улицу и мост Багеби. Водители будут использовать тот же маршрут в обратном направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Центр Тбилиси перекроют для транспорта на четыре месяца
23:20 20.05.2025 (обновлено: 23:25 20.05.2025)
Ремонтный ареал охватывает существующий участок дороги от территории, прилегающей к парку Ваке, до Цхнетского шоссе, 6, а ограничение вступит в силу с 00:00 22 мая
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Ограничение на движение транспорта вводится в центре Тбилиси на четыре месяца, в связи с ремонтом улиц Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели в районе Ваке, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Ремонтный ареал охватывает существующий участок дороги от территории, прилегающей к парку Ваке, до Цхнетского шоссе, 6, а ограничение вступит в силу с 00:00 22 мая.
Во время работ будет ограничен поворот влево на участке дороги от пересечения проспекта Михаила Тамарашвили и шоссе Чабуа Амирэджиби до пересечения проспекта Тамарашвили и улицы Георгия Церетели. Движение будет разрешено только прямо или направо. Также на этом участке дороги будет временно отменено ограничение на движение по полосе общественного транспорта.
Движение по улице Церетели будет запрещено по двум правым полосам, движение будет возможно по остальным свободным полосам.
Движение по улице Чолокашвили будет ограничено как по автобусной полосе, так и для транспортных средств, движущихся в сторону Цхнетского шоссе. Указанный участок временно станет двухсторонним и двухполосным.
Кроме того, будет запрещено движение на участке дороги от кладбища Ваке до Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Транспортные средства смогут двигаться от проспекта Ильи Чавчавадзе в сторону Цхнетского шоссе через проспект Тамарашвили, Университетскую улицу и мост Багеби. Водители будут использовать тот же маршрут в обратном направлении.