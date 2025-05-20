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Землетрясение зафиксировано близ границы Армении с Грузией

Землетрясение зафиксировано близ границы Армении с Грузией

Sputnik Грузия

Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров 20.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Армении, в 2 км от границы с Грузией, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения, которое было зафиксировано в 10:11 по тбилисскому времени, находился на глубине 7 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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