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Животноводство в Грузии: новые данные

Животноводство в Грузии: новые данные

Sputnik Грузия

За три месяца 2025 года в Грузии на 6,4% сократилось производство мяса и составило 17,5 тысячи тонн 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T15:58+0400

2025-05-20T15:58+0400

2025-05-20T15:58+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец первого квартала 2025 года уменьшилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 861,1 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 396,3 тысячи, что на 4,3% меньше, чем в первом квартале 2024 года. За отчетный период поголовье свиней составило 152 тысячи, что на 2,2% меньше по сравнению с январем-мартом 2024 года. А вот количество птицы в Грузии выросло на 11,3%. Всего в стране в первом квартале было 8,5 миллиона домашних птиц. Производство продуктов животноводства За три месяца 2025 года в Грузии на 6,4% сократилось производство мяса и составило 17,5 тысячи тонн. По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 3,4% и составило 108,5 миллиона литров. Между тем в стране выросло производство яиц на 2,2% и составило 172 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В январе-марте 2025 года из Грузии было вывезено 21,3 тысячи голов крупного рогатого скота, в три раза больше по сравнению с первым кварталом 2024 года. В то же время импорт сократился на 64% и составил 2,7 тысячи голов. Домашней птицы из Грузии вывезено 1,8 миллиона голов (-16,5%), ввезено 1,8 миллиона (-1,6%). Импорт свиней вырос на 2,8% и составил 35,9 тысячи голов. Что касается экспорта, то с начала года он не осуществлялся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"