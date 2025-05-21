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https://sputnik-georgia.ru/20250521/avtomobilnyy-tonnel-soedinyayuschiy-ulitsy-universitetskaya-i-kavtaradze-otkrylsya-v-tbilisi-293456449.html
Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси
Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси
Sputnik Грузия
Соединение районов Ваке и Сабуртало тоннелем и отремонтированной улицей, отвечающей современным стандартам инфраструктуры, значительно сократит время в пути и... 21.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-21T16:06+0400
2025-05-21T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила еще один важный инфраструктурный проект – открылся новый тоннель, соединяющий улицы Университетская и Петре Кавтарадзе (Вакийский и Сабурталинский районы). Новый тоннель начинается на Университетской улице, недалеко от т. н. высотного корпуса Тбилисского государственного университета, и соединяется с улицей Петре Кавтарадзе через улицу Михаила Шавишвили. Тоннель предусматривает двустороннее движение – по одной полосе в каждом направлении. Тоннель открыл мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем Сакребуло (горсобрание) Георгием Ткемаладзе. Мэр столицы поблагодарил премьер-министра за поддержку и отметил, что при поддержке правящей команды в городе будет реализовано еще много важных проектов. В рамках проекта были установлены пандусы, тротуары, системы стока воды (водоотвод) и канализации, а также современная светодиодная система наружного и внутреннего освещения тоннеля. В целях безопасного движения рядом с тоннелем были возведены железобетонные защитные стенки склонов. Инфраструктурные работы также проводились на улице Михаила Шавишвили, которая была полностью реконструирована. Заменены подземные коммуникации – сети водоснабжения, канализации. Под землей проложены линии электропередач, обновлено дорожное покрытие, обустроены тротуары, парковочные места, дорожная инфраструктура, включая светофоры, дорожные знаки, размечена проезжая часть. Строительство тоннеля и ремонтные работы на улице Шавишвили обошлись бюджету в 15 млн лари. Реализация проекта будет способствовать динамике развития транспортной сети столицы и существенно улучшит качество передвижения, заявляют власти.Соединение районов Ваке и Сабуртало тоннелем и отремонтированной улицей, отвечающей современным стандартам инфраструктуры, значительно сократит время в пути и пробки на дорогах, а также обеспечит бесперебойное движение транспорта. О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале 2024 года. Строительство должно было завершиться в январе 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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каха каладзе, ираклий кобахидзе, георгий ткемаладзе, тбилисский государственный университет , тбилиси, грузия, новости
каха каладзе, ираклий кобахидзе, георгий ткемаладзе, тбилисский государственный университет , тбилиси, грузия, новости

Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси

16:06 21.05.2025 (обновлено: 16:44 21.05.2025)
© Tbilisi City Hall Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси
Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2025
© Tbilisi City Hall
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Соединение районов Ваке и Сабуртало тоннелем и отремонтированной улицей, отвечающей современным стандартам инфраструктуры, значительно сократит время в пути и пробки на дорогах, заявляют власти
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила еще один важный инфраструктурный проект – открылся новый тоннель, соединяющий улицы Университетская и Петре Кавтарадзе (Вакийский и Сабурталинский районы).
Новый тоннель начинается на Университетской улице, недалеко от т. н. высотного корпуса Тбилисского государственного университета, и соединяется с улицей Петре Кавтарадзе через улицу Михаила Шавишвили. Тоннель предусматривает двустороннее движение – по одной полосе в каждом направлении.

"Мы завершили еще один важный инфраструктурный проект для столицы. Первым этапом работ стало строительство автомобильного моста, который соединил Университетскую улицу и поселок Багеби. Вторым этапом – строительство тоннеля, который начинается от так называемого высотного корпуса университета и соединяется с улицей Кавтарадзе через улицу Шавишвили", – сказал Каладзе.

Тоннель открыл мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем Сакребуло (горсобрание) Георгием Ткемаладзе.
© Tbilisi City Hall Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси
Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2025
Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
Мэр столицы поблагодарил премьер-министра за поддержку и отметил, что при поддержке правящей команды в городе будет реализовано еще много важных проектов.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто принимал участие в проекте, – представителей строительной компании, моего заместителя Ираклия Бенделиани, который непосредственно руководил вышеупомянутыми работами, тех, кто проектировал его и т. д. В будущем у нас запланировано еще много работ, новых проектов", – добавил Каладзе.

В рамках проекта были установлены пандусы, тротуары, системы стока воды (водоотвод) и канализации, а также современная светодиодная система наружного и внутреннего освещения тоннеля. В целях безопасного движения рядом с тоннелем были возведены железобетонные защитные стенки склонов.
© Tbilisi City Hall Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси
Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2025
Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
Инфраструктурные работы также проводились на улице Михаила Шавишвили, которая была полностью реконструирована. Заменены подземные коммуникации – сети водоснабжения, канализации.
Под землей проложены линии электропередач, обновлено дорожное покрытие, обустроены тротуары, парковочные места, дорожная инфраструктура, включая светофоры, дорожные знаки, размечена проезжая часть.
Строительство тоннеля и ремонтные работы на улице Шавишвили обошлись бюджету в 15 млн лари. Реализация проекта будет способствовать динамике развития транспортной сети столицы и существенно улучшит качество передвижения, заявляют власти.
© Tbilisi City Hall Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси
Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2025
Автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Кавтарадзе, открылся в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
Соединение районов Ваке и Сабуртало тоннелем и отремонтированной улицей, отвечающей современным стандартам инфраструктуры, значительно сократит время в пути и пробки на дорогах, а также обеспечит бесперебойное движение транспорта.
О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале 2024 года. Строительство должно было завершиться в январе 2025 года.
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