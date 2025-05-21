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Борьба с нелегалами в Грузии: задержаны пять иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии: задержаны пять иностранцев

Sputnik Грузия

Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд 21.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-21T15:30+0400

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2025-05-21T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Полиция задержала пять иностранных граждан за нелегальное пребывание в Грузии, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии. Следствие установило, что граждане Ирана, Иордании, Ирака, Пакистана и Индии злоупотребляли сроками, предусмотренными процедурой предоставления убежища, и годами находились в стране без законных оснований. Также задержанные не воспользовались сроками, установленными решением о выдворении, которое подразумевает добровольный выезд из страны, и теперь помещены в центр временного размещения Департамента миграции для последующего возвращения в страну происхождения. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов госбюджета. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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