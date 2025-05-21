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ЕС все больше ассоциируется с ненавистью и насилием – глава парламента Грузии
ЕС все больше ассоциируется с ненавистью и насилием – глава парламента Грузии
Sputnik Грузия
ЕС был создан как проект мира, но поведение некоторых европейских политиков отдаляет его от этих основополагающих ценностей, заявил Папуашвили 21.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-21T16:29+0400
2025-05-21T16:29+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Поведение некоторых европейских политиков и бюрократов отдаляет Евросоюз от его фундаментальных ценностей, а под призывами к защите европейских ценностей Брюссель фактически оказывает поддержку радикальной оппозиции и неправительственным организациям, распространяющим в Грузии ненависть и насилие, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Так Папуашвили отреагировал на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором она призвала правительство "Грузинской мечты" вернуться на европейский путь, а к грузинскому народу обратилась со словами: "Будьте сильными, боритесь за европейские ценности, мы надеемся на вас". По его словам, это подтвердилось всего через несколько часов после вышеупомянутого обращения. Не успело остыть это "подстрекательство" из Брюсселя, как один из лидеров партии Ники Гварамия, помилованного по требованию Брюсселя, Гедеван Попхадзе анонсировал жертвы в День независимости – 26 мая, сказал Папуашвили.А вскоре после этого, по словам председателя грузинского парламента, один из лидеров финансируемой Брюсселем партии "Дроа" Мариам Сичинава "с предельно грубой и угрожающей лексикой, неприемлемой даже для грузинского уха", накинулась на члена парламента. Он также добавил, что важно, чтобы Брюссель разъяснил, включает ли он в понятие "европейские ценности" кампании ненависти и террор, проводимые финансируемыми им лицами, и намерен ли прекратить поддержку насильственных и провокационных групп. "P.S. Чтобы избежать спекуляций, сразу отмечу: это не "плохие слова" и не "нападение", а легитимная критика, на которую необходимо дать ответ", – заключил Папуашвили. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности госуправления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физлиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, европа, тбилиси, брюссель, шалва папуашвили, ника гварамия, гедеван попхадзе, антикоррупционное бюро, usaid
грузия, политика, новости, европа, тбилиси, брюссель, шалва папуашвили, ника гварамия, гедеван попхадзе, антикоррупционное бюро, usaid
ЕС все больше ассоциируется с ненавистью и насилием – глава парламента Грузии
ЕС был создан как проект мира, но поведение некоторых европейских политиков отдаляет его от этих основополагающих ценностей, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Поведение некоторых европейских политиков и бюрократов отдаляет Евросоюз от его фундаментальных ценностей, а под призывами к защите европейских ценностей Брюссель фактически оказывает поддержку радикальной оппозиции и неправительственным организациям, распространяющим в Грузии ненависть и насилие, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Так Папуашвили отреагировал на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором она призвала правительство "Грузинской мечты" вернуться на европейский путь, а к грузинскому народу обратилась со словами: "Будьте сильными, боритесь за европейские ценности, мы надеемся на вас".
"Наше общество уже хорошо разобралось в том, что когда из Брюсселя обращаются к народу, на самом деле речь идет о маргинальной группе радикальной оппозиции и НПО, которые от имени Европы, а зачастую и на европейские деньги, распространяют ненависть и насилие, навязывая обществу в качестве "европейских ценностей" вражду и террор", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
По его словам, это подтвердилось всего через несколько часов после вышеупомянутого обращения.
Не успело остыть это "подстрекательство" из Брюсселя, как один из лидеров партии Ники Гварамия, помилованного по требованию Брюсселя, Гедеван Попхадзе анонсировал жертвы в День независимости – 26 мая, сказал Папуашвили.
А вскоре после этого, по словам председателя грузинского парламента, один из лидеров финансируемой Брюсселем партии "Дроа" Мариам Сичинава "с предельно грубой и угрожающей лексикой, неприемлемой даже для грузинского уха", накинулась на члена парламента.
"Тревожно, что своими действиями или бездействием Брюссель и представительство ЕС в Грузии все больше ассоциируют себя с ненавистью и насилием. ЕС был создан как проект мира. Однако поведение некоторых европейских политиков и бюрократов отдаляет его от этих основополагающих ценностей", – подчеркнул Папуашвили.
Он также добавил, что важно, чтобы Брюссель разъяснил, включает ли он в понятие "европейские ценности" кампании ненависти и террор, проводимые финансируемыми им лицами, и намерен ли прекратить поддержку насильственных и провокационных групп.
"P.S. Чтобы избежать спекуляций, сразу отмечу: это не "плохие слова" и не "нападение", а легитимная критика, на которую необходимо дать ответ", – заключил Папуашвили.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.
Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности госуправления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков.
В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.
В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.
На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором.
Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физлиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.