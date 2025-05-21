"Это уродство" – премьер Грузии о самом экстравагантном здании Тбилиси
13:50 21.05.2025 (обновлено: 14:44 21.05.2025)
© photo: Sputnik / Stringer"Трубы" в парке Рике - выставленные на аукцион концертный зал и выставочный центр
© photo: Sputnik / Stringer
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Сооружение в парке Рике демонтирует, что на его месте, предположительно, появится отель, заявили власти
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузинская столица не заслуживает уродства в виде "кувшинов" в парке Рике, а что будет построено на месте этого сооружения, решится в процессе переговоров, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых когда-то должны были разместиться музыкальный театр и выставочный зал. Из-за круглой формы тбилисцы прозвали это строение "трубами" или "кувшинами". Необычное здание строилось под патронажем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Проект обошелся в 75 млн лари.
"Я не архитектор, но я считаю, что это уродство не достойно нашей прекрасной столицы. Мы уделим внимание тому, чтобы проект, который будет реализован на этом месте, гармонично вписывался бы с обликом Старого Тбилиси. Что именно будет построено, будет определено в ходе переговоров", – сказал Кобахидзе журналистам.
Между тем мэр Тбилиси, который подтвердил информацию о демонтаже "кувшинов", отметил, что на этом месте "с большой вероятностью будет построена гостиница".
"Следует демонтировать это уродство, и на его месте, где стояло здание, сделать новый проект того же размера... Может быть, даже гостиница. Посмотрим, обсудим", – сказал Каладзе.
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - президентский дворец и "трубы" в парке Рике
Вид на город Тбилиси - президентский дворец и "трубы" в парке Рике
© photo: Sputnik / Stringer
По его словам, существующее ныне сооружение не вписывается в план урбанистского развития.
"Здание является нефункциональным, неухоженным, рассадником мусора и, следовательно, необходимо разработать хороший проект, который будет красиво вписываться в эту территорию с точки зрения урбанистики и будет функциональным. Будет произведен его демонтаж, и реализован проект того же размера, возможно, в другой форме", – сказал Каладзе.
Напомним, бизнесмен Давид Хидашели продал знаменитые "кувшины" за 20 миллионов лари в начале мая. Новым владельцем стала компания Rike Dom, зарегистрированная 25 апреля 2025 года.
История продажи
Национальное агентство госимущества пыталось неоднократно продать "кувшины". Хидашели стал владельцем объекта лишь после седьмого аукциона и за 10 миллионов лари в марте 2022 года, в то время как во время первого аукциона 5 февраля 2020 года "кувшины" оценивались в 95 миллионов лари.
Согласно условиям договора о приватизации, Хидашели был обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари в течение трех лет. Срок истекал 12 мая 2025 года.
Вид на город Тбилиси - новый концертный зал в парке Рике
Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта должны были быть организованы музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы.
Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.
Изначально здание должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму Старого города.