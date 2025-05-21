https://sputnik-georgia.ru/20250521/eto-urodstvo--premer-gruzii-o-samom-ekstravagantnom-zdanii-tbilisi-293455264.html

"Это уродство" – премьер Грузии о самом экстравагантном здании Тбилиси

"Это уродство" – премьер Грузии о самом экстравагантном здании Тбилиси

Sputnik Грузия

Сооружение в парке Рике демонтирует, что на его месте, предположительно, появится отель, заявили власти 21.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-21T13:50+0400

2025-05-21T13:50+0400

2025-05-21T14:44+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузинская столица не заслуживает уродства в виде "кувшинов" в парке Рике, а что будет построено на месте этого сооружения, решится в процессе переговоров, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых когда-то должны были разместиться музыкальный театр и выставочный зал. Из-за круглой формы тбилисцы прозвали это строение "трубами" или "кувшинами". Необычное здание строилось под патронажем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Проект обошелся в 75 млн лари. Между тем мэр Тбилиси, который подтвердил информацию о демонтаже "кувшинов", отметил, что на этом месте "с большой вероятностью будет построена гостиница". "Следует демонтировать это уродство, и на его месте, где стояло здание, сделать новый проект того же размера... Может быть, даже гостиница. Посмотрим, обсудим", – сказал Каладзе. По его словам, существующее ныне сооружение не вписывается в план урбанистского развития. "Здание является нефункциональным, неухоженным, рассадником мусора и, следовательно, необходимо разработать хороший проект, который будет красиво вписываться в эту территорию с точки зрения урбанистики и будет функциональным. Будет произведен его демонтаж, и реализован проект того же размера, возможно, в другой форме", – сказал Каладзе.Напомним, бизнесмен Давид Хидашели продал знаменитые "кувшины" за 20 миллионов лари в начале мая. Новым владельцем стала компания Rike Dom, зарегистрированная 25 апреля 2025 года. История продажи Национальное агентство госимущества пыталось неоднократно продать "кувшины". Хидашели стал владельцем объекта лишь после седьмого аукциона и за 10 миллионов лари в марте 2022 года, в то время как во время первого аукциона 5 февраля 2020 года "кувшины" оценивались в 95 миллионов лари. Согласно условиям договора о приватизации, Хидашели был обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари в течение трех лет. Срок истекал 12 мая 2025 года. Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта должны были быть организованы музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы. Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр. Изначально здание должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму Старого города. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, парк рике, каха каладзе