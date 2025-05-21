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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-21T09:01+0400
2025-05-21T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2025 года вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил более 859 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за четыре месяца 2025 года составила 11,1%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 50,1 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 41,9 тысячи тонн картофеля, нового или замороженного, 14,4 тысячи тонн натурального виноградного вина, 10,4 тысячи тонн спиртных напитков, а также 1,9 тысячи тонн плодов и других частей растений, приготовленных иным способом или консервированных. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 71,3 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 449,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 289,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 37,1 тысячи тонн, а также 3,5 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 21.05.2025
© photo: Sputnik / StringerГрузовые фуры
Грузовые фуры - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2025 года вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил более 859 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за четыре месяца 2025 года составила 11,1%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-апрель 2025 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

189,5

-17,8

Импорт

669,6

10,4

Всего

859,1

2,6

Из Грузии в РФ с начала года вывезли 50,1 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 41,9 тысячи тонн картофеля, нового или замороженного, 14,4 тысячи тонн натурального виноградного вина, 10,4 тысячи тонн спиртных напитков, а также 1,9 тысячи тонн плодов и других частей растений, приготовленных иным способом или консервированных.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-апрель 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Спиртные напитки

40,7

-0,4

Вино

40,5

-59,4

Минеральные воды

27,1

4,5

Картофель

16,9

-

Плоды и другие части растений, приготовленные иным способом или консервированные

14,6

148,8

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 71,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 449,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 289,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 37,1 тысячи тонн, а также 3,5 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-апрель 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

205,0

11,5

Газ

118,8

25,9

Изделия из стали

19,0

3,5

Пшеница и меслин

18,7

-1,7

Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры

18,5

55 868,2

В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.
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