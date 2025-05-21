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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-21T09:01+0400
2025-05-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2025 года вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил более 859 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за четыре месяца 2025 года составила 11,1%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 50,1 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 41,9 тысячи тонн картофеля, нового или замороженного, 14,4 тысячи тонн натурального виноградного вина, 10,4 тысячи тонн спиртных напитков, а также 1,9 тысячи тонн плодов и других частей растений, приготовленных иным способом или консервированных. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 71,3 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 449,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 289,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 37,1 тысячи тонн, а также 3,5 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2025 года вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил более 859 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за четыре месяца 2025 года составила 11,1%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-апрель 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
189,5
-17,8
Импорт
669,6
10,4
Всего
859,1
2,6
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 50,1 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 41,9 тысячи тонн картофеля, нового или замороженного, 14,4 тысячи тонн натурального виноградного вина, 10,4 тысячи тонн спиртных напитков, а также 1,9 тысячи тонн плодов и других частей растений, приготовленных иным способом или консервированных.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-апрель 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Спиртные напитки
40,7
-0,4
Вино
40,5
-59,4
Минеральные воды
27,1
4,5
Картофель
16,9
-
Плоды и другие части растений, приготовленные иным способом или консервированные
14,6
148,8
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 71,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 449,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 289,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 37,1 тысячи тонн, а также 3,5 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-апрель 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
205,0
11,5
Газ
118,8
25,9
Изделия из стали
19,0
3,5
Пшеница и меслин
18,7
-1,7
Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры
18,5
55 868,2
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.