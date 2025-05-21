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Поезд сбил мужчину у вокзала в Тбилиси
Поезд сбил мужчину у вокзала в Тбилиси
Sputnik Грузия
Пострадавшего доставили к медучреждение, подробности не сообщаются 21.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-21T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Поезд, следовавший по маршруту Тбилиси-Батуми, поздно ночью сбил мужчину средних лет у железнодорожного вокзала "Дидубе" в столице, сообщил телеканал "Рустави 2". Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в клинику Гудушаури. О состоянии пострадавшего не сообщается. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. МВД начало расследование. Другие подробности инцидента к этому моменту неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Поезд сбил мужчину у вокзала в Тбилиси
10:52 21.05.2025 (обновлено: 11:04 21.05.2025)
Пострадавшего доставили к медучреждение, подробности не сообщаются
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Поезд, следовавший по маршруту Тбилиси-Батуми, поздно ночью сбил мужчину средних лет у железнодорожного вокзала "Дидубе" в столице, сообщил телеканал "Рустави 2".
Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в клинику Гудушаури. О состоянии пострадавшего не сообщается.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. МВД начало расследование.
Другие подробности инцидента к этому моменту неизвестны.