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Софико Чиаурели: всемирно известная грузинская актриса - видео

Софико Чиаурели: всемирно известная грузинская актриса - видео

Sputnik Грузия

21 мая у известной грузинской актрисы Софико Чиаурели день рождения - сегодня легенде грузинского театра и кино исполнилось бы 88 лет. 21.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-21T15:04+0400

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Лауреат многих премий и наград, она была единственной актрисой во времена СССР, которая семь раз была удостоена приза за лучшую женскую роль на международных конкурсах.Софико Чиаурели исполнила десятки ролей в разных фильмах и театральных постановках. Сыгранные ей героини были абсолютно разного типажа, характера и возраста.Ее имя навсегда останется в истории грузинского кинематографа, благодаря фильмам “Мелодии Верийского квартала”, “Не горюй”, “Древо желания”, “Наш двор”, “Ищите женщину”, “Цвет граната”, “Хевсурская баллада” и многим другим.Похоронена Софико Чиаурели в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси, ее именем названа одна из улиц в столице Грузии.

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