https://sputnik-georgia.ru/20250522/khidirbegishvili-ssha-polozhitelno-smotryat-na-vlast-gruzii-293474977.html

Хидирбегишвили: США положительно смотрят на власть Грузии

Хидирбегишвили: США положительно смотрят на власть Грузии

Sputnik Грузия

Письмо премьера Грузии к президенту США получило очень позитивную оценку и законопроект MEGOBARI Act, который предусматривает санкции против представителей... 22.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-22T20:29+0400

2025-05-22T20:29+0400

2025-05-22T22:47+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

грузия

сша

политика

дональд трамп

арно хидирбегишвили

ираклий кобахидзе

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/16/293474763_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_36b31917758701342482fc3f0ade777a.jpg

Об этом заявил политолог, главный редактор и гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я говорил с аналитиками, близкими к госдепу США, и мне сообщили, что очень положительную роль сыграло открытое письмо премьера Грузии Ираклия Кобахидзе президенту США Дональду Трампу. И на Грузию, и на ее власть смотрят очень положительно, и MEGOBARI Act, этот фашистский, антигрузинский акт, антигосударственный акт, подписан не будет", – сообщил Хидирбегишвили.MEGOBARI Act с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг".В правящей партии "Грузинская мечта" инициативу называют недружественной и надеются, что президент Дональд Трамп не подпишет документ.Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, грузия, сша, политика, дональд трамп, арно хидирбегишвили, ираклий кобахидзе, пресс-центр, видео, видео, видео-новости из грузии