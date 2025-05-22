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Хидирбегишвили: США положительно смотрят на власть Грузии
Хидирбегишвили: США положительно смотрят на власть Грузии
Sputnik Грузия
Письмо премьера Грузии к президенту США получило очень позитивную оценку и законопроект MEGOBARI Act, который предусматривает санкции против представителей... 22.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-22T20:29+0400
2025-05-22T20:29+0400
2025-05-22T22:47+0400
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Об этом заявил политолог, главный редактор и гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я говорил с аналитиками, близкими к госдепу США, и мне сообщили, что очень положительную роль сыграло открытое письмо премьера Грузии Ираклия Кобахидзе президенту США Дональду Трампу. И на Грузию, и на ее власть смотрят очень положительно, и MEGOBARI Act, этот фашистский, антигрузинский акт, антигосударственный акт, подписан не будет", – сообщил Хидирбегишвили.MEGOBARI Act с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг".В правящей партии "Грузинская мечта" инициативу называют недружественной и надеются, что президент Дональд Трамп не подпишет документ.Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.
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мультимедиа, грузия, сша, политика, дональд трамп, арно хидирбегишвили, ираклий кобахидзе, пресс-центр, видео, видео, видео-новости из грузии
мультимедиа, грузия, сша, политика, дональд трамп, арно хидирбегишвили, ираклий кобахидзе, пресс-центр, видео, видео, видео-новости из грузии
Хидирбегишвили: США положительно смотрят на власть Грузии
20:29 22.05.2025 (обновлено: 22:47 22.05.2025)
Письмо премьера Грузии к президенту США получило очень позитивную оценку и законопроект MEGOBARI Act, который предусматривает санкции против представителей грузинской власти, принят не будет
Об этом заявил политолог, главный редактор и гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Я говорил с аналитиками, близкими к госдепу США, и мне сообщили, что очень положительную роль сыграло открытое письмо премьера Грузии Ираклия Кобахидзе президенту США Дональду Трампу. И на Грузию, и на ее власть смотрят очень положительно, и MEGOBARI Act, этот фашистский, антигрузинский акт, антигосударственный акт, подписан не будет", – сообщил Хидирбегишвили.
MEGOBARI Act с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг".
В правящей партии "Грузинская мечта" инициативу называют недружественной и надеются, что президент Дональд Трамп не подпишет документ.
Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.