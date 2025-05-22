https://sputnik-georgia.ru/20250522/muzhchina-ubil-soseda-v-zapadnoy-gruzii-iz-za-perepisi-s-zhenoy---smi-293475709.html

Мужчина убил соседа в Западной Грузии из-за переписки с женой – СМИ

Мужчина убил соседа в Западной Грузии из-за переписки с женой – СМИ

Sputnik Грузия

В ночь убийства сосед пришел домой к обвиняемому, после чего между ними произошло кровавое противостояние 22.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-22T22:28+0400

2025-05-22T22:28+0400

2025-05-22T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Житель Кутаиси убил соседа ножом из-за переписки с женой, сообщил телеканал "ТВ Пирвели". По информации, распространенной изданием, убитый 55-летний мужчина переписывался со своей 35-летней замужней соседкой. Муж узнал о переписке и запретил соседу писать его жене. В ночь убийства сосед пришел домой к обвиняемому, после чего между ними произошло кровавое противостояние."Теймураз Чоговадзе обвиняется в умышленном убийстве своего соседа. Мой клиент этого не признает и утверждает, что в данном конкретном случае он защищал себя от нападавшего", – рассказал адвокат. По факту инцидента ведется расследование. В четверг суд Кутаиси должен принять решение о мере пресечения для обвиняемого. Инцидент произошел 19 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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