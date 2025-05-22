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Мужчина убил соседа в Западной Грузии из-за переписки с женой – СМИ
Мужчина убил соседа в Западной Грузии из-за переписки с женой – СМИ
Sputnik Грузия
В ночь убийства сосед пришел домой к обвиняемому, после чего между ними произошло кровавое противостояние 22.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-22T22:28+0400
2025-05-22T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Житель Кутаиси убил соседа ножом из-за переписки с женой, сообщил телеканал "ТВ Пирвели". По информации, распространенной изданием, убитый 55-летний мужчина переписывался со своей 35-летней замужней соседкой. Муж узнал о переписке и запретил соседу писать его жене. В ночь убийства сосед пришел домой к обвиняемому, после чего между ними произошло кровавое противостояние."Теймураз Чоговадзе обвиняется в умышленном убийстве своего соседа. Мой клиент этого не признает и утверждает, что в данном конкретном случае он защищал себя от нападавшего", – рассказал адвокат. По факту инцидента ведется расследование. В четверг суд Кутаиси должен принять решение о мере пресечения для обвиняемого. Инцидент произошел 19 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кутаиси
происшествия, новости, грузия, кутаиси
Мужчина убил соседа в Западной Грузии из-за переписки с женой – СМИ
22:28 22.05.2025 (обновлено: 23:39 22.05.2025)
В ночь убийства сосед пришел домой к обвиняемому, после чего между ними произошло кровавое противостояние
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Житель Кутаиси убил соседа ножом из-за переписки с женой, сообщил телеканал "ТВ Пирвели".
По информации, распространенной изданием, убитый 55-летний мужчина переписывался со своей 35-летней замужней соседкой. Муж узнал о переписке и запретил соседу писать его жене.
В ночь убийства сосед пришел домой к обвиняемому, после чего между ними произошло кровавое противостояние.
По словам адвоката обвиняемого в убийстве Гелы Сиордия, есть свидетели того, что убитый пришел в дом к соседу с ножом, а его клиенту пришлось обороняться.
"Теймураз Чоговадзе обвиняется в умышленном убийстве своего соседа. Мой клиент этого не признает и утверждает, что в данном конкретном случае он защищал себя от нападавшего", – рассказал адвокат.
По факту инцидента ведется расследование. В четверг суд Кутаиси должен принять решение о мере пресечения для обвиняемого. Инцидент произошел 19 мая.