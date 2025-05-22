https://sputnik-georgia.ru/20250522/pochemu-v-gruzii-spetsialnuyu-sledstvennuyu-sluzhbu-vozvraschayut-v-prokuraturu-mnenie-deputata-293460386.html

Почему в Грузии Специальную следственную службу возвращают в прокуратуру? Мнение депутата

Почему в Грузии Специальную следственную службу возвращают в прокуратуру? Мнение депутата

Sputnik Грузия

С точки зрения эффективности расследования, будет лучше, чтобы прокуратура занималась расследованием преступлений правоохранителей, считает политик 22.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-22T11:52+0400

2025-05-22T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии – полностью независимое ведомство, и прокурорский надзор в расследовании преступлений, совершенных правоохранителями, будет более эффективным, заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. Специальная следственная служба создана 1 марта 2022 года после расформирования Службы государственного инспектора как независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ. В прокуратуре подтвердили объединение со следственной службой. По его словам, с точки зрения эффективности расследования, будет лучше, чтобы прокуратура занималась расследованием преступлений правоохранителей. Специальная следственная служба, помимо расследований преступлений, совершенных правоохранителями, и дел о посягательстве на личную жизнь, также будет расследовать факты педофилии, сексуального домогательства и шантажа кадрами личной жизни. Кроме того, она расследует преступления, совершенные против журналистов, и повторно расследует дела на основании решений Европейского суда по правам человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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