https://sputnik-georgia.ru/20250522/pochemu-v-gruzii-spetsialnuyu-sledstvennuyu-sluzhbu-vozvraschayut-v-prokuraturu-mnenie-deputata-293460386.html
Почему в Грузии Специальную следственную службу возвращают в прокуратуру? Мнение депутата
Почему в Грузии Специальную следственную службу возвращают в прокуратуру? Мнение депутата
Sputnik Грузия
С точки зрения эффективности расследования, будет лучше, чтобы прокуратура занималась расследованием преступлений правоохранителей, считает политик 22.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-22T11:52+0400
2025-05-22T11:52+0400
2025-05-23T10:54+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии – полностью независимое ведомство, и прокурорский надзор в расследовании преступлений, совершенных правоохранителями, будет более эффективным, заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. Специальная следственная служба создана 1 марта 2022 года после расформирования Службы государственного инспектора как независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ. В прокуратуре подтвердили объединение со следственной службой. По его словам, с точки зрения эффективности расследования, будет лучше, чтобы прокуратура занималась расследованием преступлений правоохранителей. Специальная следственная служба, помимо расследований преступлений, совершенных правоохранителями, и дел о посягательстве на личную жизнь, также будет расследовать факты педофилии, сексуального домогательства и шантажа кадрами личной жизни. Кроме того, она расследует преступления, совершенные против журналистов, и повторно расследует дела на основании решений Европейского суда по правам человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, специальная следственная служба, служба государственного инспектора
политика, грузия, новости, тбилиси, специальная следственная служба, служба государственного инспектора
Почему в Грузии Специальную следственную службу возвращают в прокуратуру? Мнение депутата
11:52 22.05.2025 (обновлено: 10:54 23.05.2025)
С точки зрения эффективности расследования, будет лучше, чтобы прокуратура занималась расследованием преступлений правоохранителей, считает политик
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии – полностью независимое ведомство, и прокурорский надзор в расследовании преступлений, совершенных правоохранителями, будет более эффективным, заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.
Специальная следственная служба создана 1 марта 2022 года после расформирования Службы государственного инспектора как независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ. В прокуратуре подтвердили объединение со следственной службой.
"В контексте Конституции статус Службы специальных расследований вызывает вопросы. Принятое решение полностью лишено политического контекста, здесь есть правовая часть. Мы должны обеспечить порядок в сфере государственных органов. Конкретные уголовные дела полностью лишены политики. Эти дела полностью передаются прокуратуре, и именно там продолжится расследование", – отметил он.
По его словам, с точки зрения эффективности расследования, будет лучше, чтобы прокуратура занималась расследованием преступлений правоохранителей.
Специальная следственная служба, помимо расследований преступлений, совершенных правоохранителями, и дел о посягательстве на личную жизнь, также будет расследовать факты педофилии, сексуального домогательства и шантажа кадрами личной жизни.
Кроме того, она расследует преступления, совершенные против журналистов, и повторно расследует дела на основании решений Европейского суда по правам человека.