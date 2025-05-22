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Самый крупный авторынок Грузии оштрафован – каковы причины
Самый крупный авторынок Грузии оштрафован – каковы причины
Sputnik Грузия
В 2023 году были установлены, по версии агентства, завышенные цены на парковочные услуги, предоставляемые с целью реализации автомобилей 22.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-22T23:46+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты потребителей оштрафовало самый крупный авторынок Грузии "Руставский авторынок" и компанию "Микадо Джорджиа" на 848,3 тысячи лари за злоупотребление доминантным положением. Как говорится в решении Агентства, с жалобой не несправедливо высокие цены за парковку автомобилей и торговые условия к нему обратились автоимпортеры. Агентство установило, что на рынке предоставление парковочных услуг с целью последующей реализации автомобилей с 2021 года по 2023 год "Руставский авторынок" и "Микадо Джорджия" занимали доминирующее положение. Агентство отмечает, что оштрафованные компании в течение длительного периода (с 23 июля 2024 года по 27 января 2025 года) не сотрудничали с агентством, не предоставляли в установленные сроки необходимую информацию и соответствующую документацию, имеющую существенное значение для изучения и разрешения дела, что вызвало задержку процесса расследования и воспрепятствование административному производству. Соответственно, агентству пришлось обратится в суд, затратив дополнительное время и административные ресурсы, чтобы получить информацию/документацию, имеющую особое значение для осуществления полномочий. Кроме того, в расследовании нет смягчающих обстоятельств или обстоятельств, которые могли бы повлиять на часть определения размера санкции, а, напротив, на основании соответствующего анализа, масштаб ущерба, причиненного ответчиком, единым экономическим субъектом, является несоразмерно высоким, что и стало причиной высокого штрафа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии, авторынок
грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии, авторынок
Самый крупный авторынок Грузии оштрафован – каковы причины
23:46 22.05.2025 (обновлено: 23:47 22.05.2025)
В 2023 году были установлены, по версии агентства, завышенные цены на парковочные услуги, предоставляемые с целью реализации автомобилей
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты потребителей оштрафовало самый крупный авторынок Грузии "Руставский авторынок" и компанию "Микадо Джорджиа" на 848,3 тысячи лари за злоупотребление доминантным положением.
Как говорится в решении Агентства, с жалобой не несправедливо высокие цены за парковку автомобилей и торговые условия к нему обратились автоимпортеры.
Агентство установило, что на рынке предоставление парковочных услуг с целью последующей реализации автомобилей с 2021 года по 2023 год "Руставский авторынок" и "Микадо Джорджия" занимали доминирующее положение.
При этом в 2023 году были установлены, по версии агентства, завышенные цены на парковочные услуги, предоставляемые с целью реализации автомобилей, посредством установления тарифов в 10 и 15 лари.
Агентство отмечает, что оштрафованные компании в течение длительного периода (с 23 июля 2024 года по 27 января 2025 года) не сотрудничали с агентством, не предоставляли в установленные сроки необходимую информацию и соответствующую документацию, имеющую существенное значение для изучения и разрешения дела, что вызвало задержку процесса расследования и воспрепятствование административному производству.
Соответственно, агентству пришлось обратится в суд, затратив дополнительное время и административные ресурсы, чтобы получить информацию/документацию, имеющую особое значение для осуществления полномочий.
Кроме того, в расследовании нет смягчающих обстоятельств или обстоятельств, которые могли бы повлиять на часть определения размера санкции, а, напротив, на основании соответствующего анализа, масштаб ущерба, причиненного ответчиком, единым экономическим субъектом, является несоразмерно высоким, что и стало причиной высокого штрафа.