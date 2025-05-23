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СВО: российские войска в Днепропетровской области

СВО: российские войска в Днепропетровской области

Sputnik Грузия

Запад не имеет возможности заставить Россию пойти на какие-либо уступки в теме урегулирования украинского конфликта, отмечает военный обозреватель Sputnik... 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T20:35+0400

2025-05-23T20:35+0400

2025-05-23T20:35+0400

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Вопреки докладам западных аналитиков о "замедлении" оперативной динамики СВО, российские войска сохранили стратегическую и тактическую инициативу, успешно развивают наступательные действия на нескольких участках фронта. Подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии 21 мая пересекли границу Днепропетровской области.Сухопутные войска России в среду достигли границы Межевского района Днепропетровской области и с боями продвигаются в направлении села Новопавловка. Противник спешно строит новые оборонительные позиции на линии Новопавловка – Межевая. Ударные FPV-дроны группировки войск "Центр" уже атакуют объекты ВСУ в поселке Межевая – в 12 км от границы Донбасса.Необратимое наступление российских войск тревожит Запад. Днепропетровская область имеет важное значение для всей украинской промышленности. Кроме того, здесь находятся месторождения редкоземельных металлов, которые Киев ранее подарил Вашингтону.Вооруженные силы РФ в ночь на 22 мая нанесли групповой высокоточный удар по целям в глубине оперативного тыла ВСУ – в Харькове, Чугуеве, Павлограде, Николаеве, Миргороде. Поражены в 138 районах: пункты управления войсками, тренировочные лагеря морской пехоты, арсеналы, объекты ВПК и военной логистики противника, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.Близ города Орджоникидзе Днепропетровской области ударом "Искандера" уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot, многофункциональная РЛС с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-65 и станция управления MSQ-104. Ранее госсекретарь США Марко Рубио признал, что страны НАТО технологически не способны восполнить расход зенитных ракет и значительные потери комплексов ПВО украинской армии.На переговорах в Стамбуле 16 мая Москва, по данным журнала The Economist, проинформировала украинскую сторону: в случае дальнейшего саботажа Киевом мирного урегулирования конфликта, Российская армия может взять под контроль Харьковскую и Сумскую области. Очевидно, стамбульские уроки Киев не усвоил. Запад готовит Украину к самоубийственному продолжению войны.Мальбрук в поход собралсяНеспособные к активным действиям бригады ВСУ делают ставку на "глухую оборону" из беспилотников. Россия вынуждена принуждать противника к миру новыми ракетными ударами и новыми реалиями на земле.Сенат США угрожает Москве 500-процентными вторичными тарифами, если она в ближайшие дни выдвинет "неприемлемые условия" для мира на Украине. Однако американская администрация не желает подписывать коммюнике стран G7 о "незаконном" вторжении России на Украину и не обещает "дальнейшей поддержки" киевскому режиму. "Гегемон" возвращается в реальность, "украинский проект" – в небытие. Большинству западных наблюдателей и "незалежных" патриотов ясно, что война с Россией давно проиграна.Киевский философ Сергей Дацюк, который в 2019-м предлагал выполнить Минские соглашения, а "вешать сепаратистов" потом, сегодня прогнозирует: "Россия будет добиваться своего или добивать Украину… до осени, пытаясь окончательно нам показать, что у нас вообще никаких других возможностей нет, кроме капитуляции".Генсек НАТО Марк Рютте призывает союзников готовиться к "постоянной и долгосрочной российской угрозе", то есть к будущей войне с РФ. Отдельные страны Балтийского региона планируют победоносную военно-морскую блокаду "теневого флота" России. Объективно военных ресурсов соучастникам хватит лишь на бедоносные мероприятия. Журнал Foreign Policy верно заметил, что ядерный конфликт России и НАТО будет совсем не похож на украинский.Американский ресурс 19FortyFive сообщил: военное поражение Украины – ночной кошмар для Европы, которая живет в мире фантазий. Решительными речами невозможно остановить продвижение российских войск: "Европа добивает Украину: каждый шаг Брюсселя приближает капитуляцию Киева", и "война не в тупике, русские продолжают побеждать на земле". После исчерпания "пакетов Байдена" американскую помощь ВСУ не получит, Европа компенсировать не сможет, а Россия будет "становиться все сильнее и крупнее в военном отношении".Испанская газета Granada Hoy также констатировала "поражение Украины" и военно-политическую немощь Европы. Польский журнал Polityka резюмировал: "Россия заберет Украину, европейские войска не помогут", и Европе остается только смириться с этим. Запад в целом не имеет возможности или рычагов, чтобы заставить Россию пойти на какие-либо уступки.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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