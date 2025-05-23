https://sputnik-georgia.ru/20250523/gruziya-i-armeniya-planiruyut-zapustit-turisticheskiy-poezd-293479864.html

Грузия и Армения планируют запустить туристический поезд

Грузия и Армения планируют запустить туристический поезд

Sputnik Грузия

Инициатор запуска туристического поезда – чешская компания 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T15:30+0400

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2025-05-23T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузия и Армения обсудили возможность запуска туристического поезда на базе подвижного состава компании "Южно-Кавказская железная дорога", говорится в сообщении на сайте армянского перевозчика. Данный вопрос представители ЮКЖД и компании "Грузинская железная дорога" (ГЖД) обсудили в ходе совещания в Ереване 20 мая. Инициатором запуска туристического поезда стала чешская компания "Гепард Экспресс", которая намерена привлечь на маршрут преимущественно европейских туристов. Кроме того, по итогам совещания представителей ЮКЖД и ГЖД, была достигнута договоренность о том, что с 14 июня по 2 октября начнет курсировать международный поезд Ереван-Батуми-Ереван компании ЮКЖД. В этот период маршрут Ереван-Тбилиси будет отменен. Поезд будет курсировать через день: по четным числам месяца – из Еревана, а по нечетным – из Батуми. Время в пути составит 16 часов. Международный поезд Ереван-Батуми-Ереван состоит из современных вагонов трех видов: плацкартных, купейных и спальных. Продажа билетов начнется в ближайшее время – их можно будет приобрести как на главных железнодорожных вокзалах Армении и Грузии, так и онлайн. Цена билета пока неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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