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Грузия и Армения планируют запустить туристический поезд
Грузия и Армения планируют запустить туристический поезд
Sputnik Грузия
Инициатор запуска туристического поезда – чешская компания 23.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-23T15:30+0400
2025-05-23T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузия и Армения обсудили возможность запуска туристического поезда на базе подвижного состава компании "Южно-Кавказская железная дорога", говорится в сообщении на сайте армянского перевозчика. Данный вопрос представители ЮКЖД и компании "Грузинская железная дорога" (ГЖД) обсудили в ходе совещания в Ереване 20 мая. Инициатором запуска туристического поезда стала чешская компания "Гепард Экспресс", которая намерена привлечь на маршрут преимущественно европейских туристов. Кроме того, по итогам совещания представителей ЮКЖД и ГЖД, была достигнута договоренность о том, что с 14 июня по 2 октября начнет курсировать международный поезд Ереван-Батуми-Ереван компании ЮКЖД. В этот период маршрут Ереван-Тбилиси будет отменен. Поезд будет курсировать через день: по четным числам месяца – из Еревана, а по нечетным – из Батуми. Время в пути составит 16 часов. Международный поезд Ереван-Батуми-Ереван состоит из современных вагонов трех видов: плацкартных, купейных и спальных. Продажа билетов начнется в ближайшее время – их можно будет приобрести как на главных железнодорожных вокзалах Армении и Грузии, так и онлайн. Цена билета пока неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, армения, юкжд, грузинская железная дорога, ереван
грузия, новости, туризм, армения, юкжд, грузинская железная дорога, ереван
Грузия и Армения планируют запустить туристический поезд
Инициатор запуска туристического поезда – чешская компания
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузия и Армения обсудили возможность запуска туристического поезда на базе подвижного состава компании "Южно-Кавказская железная дорога", говорится в сообщении на сайте армянского перевозчика.
Данный вопрос представители ЮКЖД и компании "Грузинская железная дорога" (ГЖД) обсудили в ходе совещания в Ереване 20 мая.
"В числе иных вопросов стороны обсудили и запуск на базе подвижного состава ЮКЖД туристического поезда, который будет курсировать 3 дня по Армении и 6 дней по Грузии", – говорится в сообщении.
Инициатором запуска туристического поезда стала чешская компания "Гепард Экспресс", которая намерена привлечь на маршрут преимущественно европейских туристов.
Кроме того, по итогам совещания представителей ЮКЖД и ГЖД, была достигнута договоренность о том, что с 14 июня по 2 октября начнет курсировать международный поезд Ереван-Батуми-Ереван компании ЮКЖД.
В этот период маршрут Ереван-Тбилиси будет отменен.
Поезд будет курсировать через день: по четным числам месяца – из Еревана, а по нечетным – из Батуми. Время в пути составит 16 часов.
Международный поезд Ереван-Батуми-Ереван состоит из современных вагонов трех видов: плацкартных, купейных и спальных.
Продажа билетов начнется в ближайшее время – их можно будет приобрести как на главных железнодорожных вокзалах Армении и Грузии, так и онлайн. Цена билета пока неизвестна.