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Какой будет погода в Грузии на выходные
Какой будет погода в Грузии на выходные
Sputnik Грузия
В Тбилиси ожидается дождь с грозой на выходные 23.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-23T19:37+0400
2025-05-23T19:37+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Теплая и преимущественно сухая погода сохранится на большей части территории Грузии до 27 мая, на фоне жары местами пройдут дожди, на востоке Грузии возможен град, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается дождь с грозой на выходные. Температура воздуха днем составит +25, +27 градусов. В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха днем составит +28, +30 градусов. В равнинных районах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – до 27 мая будет преобладать теплая и сухая погода. Температура воздуха днем составит +31, +33 градуса. В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти – до 27 мая ожидается местами дождь . Температура воздуха днем составит +25, +30 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии – Местиа, Бахмаро – также местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +22, +27 градусов. В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори – местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +23, +28 градусов. В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – ожидаются кратковременные дожди, возможен град. Температура воздуха днем составит +22, +27 градусов. В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и град. Днем температура составит +21, +26 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – также местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +15, +20 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии на выходные
19:37 23.05.2025 (обновлено: 19:56 23.05.2025)
В Тбилиси ожидается дождь с грозой на выходные
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Теплая и преимущественно сухая погода сохранится на большей части территории Грузии до 27 мая, на фоне жары местами пройдут дожди, на востоке Грузии возможен град, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси ожидается дождь с грозой на выходные. Температура воздуха днем составит +25, +27 градусов.
В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха днем составит +28, +30 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – до 27 мая будет преобладать теплая и сухая погода. Температура воздуха днем составит +31, +33 градуса.
В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти – до 27 мая ожидается местами дождь . Температура воздуха днем составит +25, +30 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии – Местиа, Бахмаро – также местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +22, +27 градусов.
В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори – местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +23, +28 градусов.
В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – ожидаются кратковременные дожди, возможен град. Температура воздуха днем составит +22, +27 градусов.
В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и град. Днем температура составит +21, +26 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – также местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +15, +20 градусов.