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Москва и Киев пока не договорились о площадке переговоров – Кремль
Москва и Киев пока не договорились о площадке переговоров – Кремль
Sputnik Грузия
Ранее появилась информация о том, что переговоры могли бы пройти в Ватикане, но Москва посчитала эту идею "некомфортной" для православных стран 23.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-23T17:28+0400
2025-05-23T17:28+0400
2025-05-23T17:28+0400
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москва
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ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Решение о том, где пройдет следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, будет принято, когда придет время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне СМИ сообщали, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане.По его словам, пока что решений и договоренностей по площадке для переговоров нет.Ранее папа Лев XIV выступил с заявлением, что Святой престол готов выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Помимо того, 16 мая Святой престол сообщил, что папа римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.По этому поводу глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Ватикану было бы некомфортно принимать встречу двух православных стран, которые будут обсуждать проблемы на католической площадке. По его мнению, такая ситуация "немножко неэлегантна".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, украина, политика, сергей лавров, дмитрий песков, москва, киев, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, политика, сергей лавров, дмитрий песков, москва, киев, обострение ситуации вокруг украины
Москва и Киев пока не договорились о площадке переговоров – Кремль
Ранее появилась информация о том, что переговоры могли бы пройти в Ватикане, но Москва посчитала эту идею "некомфортной" для православных стран
ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Решение о том, где пройдет следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, будет принято, когда придет время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне СМИ сообщали, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане.
"Разумеется, это решение (о том, где соберутся переговорщики – Sputnik) не может приниматься одной стороной, для этого нужно согласие двух сторон. Когда время придет, это решение будет, естественно, принято", – заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, пока что решений и договоренностей по площадке для переговоров нет.
Ранее папа Лев XIV выступил с заявлением, что Святой престол готов выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Помимо того, 16 мая Святой престол сообщил, что папа римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
По этому поводу глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Ватикану было бы некомфортно принимать встречу двух православных стран, которые будут обсуждать проблемы на католической площадке. По его мнению, такая ситуация "немножко неэлегантна".