https://sputnik-georgia.ru/20250523/pervoy-radiostantsii-gruzii-prisvoen-status-pamyatnika-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-293476881.html
Первой радиостанции Грузии присвоен статус памятника нематериального культурного наследия
Первой радиостанции Грузии присвоен статус памятника нематериального культурного наследия
Sputnik Грузия
"Радио Грузии" вещает с 23 мая 1925 года и является одним из старейших радиостанций в Европе 23.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-23T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Радиостанции "Радио Грузии" ("საქართველოს რადიო") в день столетия со дня основания присвоен статус памятника нематериального культурного наследия, сообщили в пресс-службе Национального агентства охраны культурного наследия Грузии. "Радио Грузии" вещает с 23 мая 1925 года и является одной из старейших радиостанций в Европе. В 1935 году в эфире впервые прозвучал голос Акакия Церетели, что стало эпохальным моментом в истории грузинского радио. Как сообщили в Национальном агентстве, радио в значительной степени играло роль института, распространяющего образование и культуру, поскольку в эфире "Радио Грузии" всегда звучала литературная грузинская речь. Информирование, просвещение и популяризация культуры в целом и грузинской культуры в частности стали основной функцией радио. На радиостанции по сей день продолжается запись музыкальных и театральных постановок, "Золотой фонд" пополняется новыми шедеврами, готовятся научные и культурно-просветительские программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, национальное агентство охраны культурного наследия, радио, наследие грузии
грузия, культура, новости, национальное агентство охраны культурного наследия, радио, наследие грузии
Первой радиостанции Грузии присвоен статус памятника нематериального культурного наследия
10:52 23.05.2025 (обновлено: 11:42 23.05.2025)
"Радио Грузии" вещает с 23 мая 1925 года и является одним из старейших радиостанций в Европе
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Радиостанции "Радио Грузии" ("საქართველოს რადიო") в день столетия со дня основания присвоен статус памятника нематериального культурного наследия, сообщили в пресс-службе Национального агентства охраны культурного наследия Грузии.
"Радио Грузии" вещает с 23 мая 1925 года и является одной из старейших радиостанций в Европе.
Сто лет назад рождение грузинского радиовещания было отмечено песней "Урмули", прозвучавшей в исполнении первой грузинской женщины-дирижера Маро Тархнишвили и ее хора.
В 1935 году в эфире впервые прозвучал голос Акакия Церетели, что стало эпохальным моментом в истории грузинского радио.
Как сообщили в Национальном агентстве, радио в значительной степени играло роль института, распространяющего образование и культуру, поскольку в эфире "Радио Грузии" всегда звучала литературная грузинская речь.
Информирование, просвещение и популяризация культуры в целом и грузинской культуры в частности стали основной функцией радио.
"Грузинское радио сохранило и развило свои великие культурные традиции и продолжает существовать с этими ценностями сегодня. Это единственная радиостанция, где до сих пор можно услышать классическую музыку, фольклор, театр, радиопостановки, а также произведения грузинской и мировой литературы", – говорится в распространенном агентством сообщении.
На радиостанции по сей день продолжается запись музыкальных и театральных постановок, "Золотой фонд" пополняется новыми шедеврами, готовятся научные и культурно-просветительские программы.