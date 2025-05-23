https://sputnik-georgia.ru/20250523/pervoy-radiostantsii-gruzii-prisvoen-status-pamyatnika-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-293476881.html

Первой радиостанции Грузии присвоен статус памятника нематериального культурного наследия

Первой радиостанции Грузии присвоен статус памятника нематериального культурного наследия

Sputnik Грузия

"Радио Грузии" вещает с 23 мая 1925 года и является одним из старейших радиостанций в Европе 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T10:52+0400

2025-05-23T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Радиостанции "Радио Грузии" ("საქართველოს რადიო") в день столетия со дня основания присвоен статус памятника нематериального культурного наследия, сообщили в пресс-службе Национального агентства охраны культурного наследия Грузии. "Радио Грузии" вещает с 23 мая 1925 года и является одной из старейших радиостанций в Европе. В 1935 году в эфире впервые прозвучал голос Акакия Церетели, что стало эпохальным моментом в истории грузинского радио. Как сообщили в Национальном агентстве, радио в значительной степени играло роль института, распространяющего образование и культуру, поскольку в эфире "Радио Грузии" всегда звучала литературная грузинская речь. Информирование, просвещение и популяризация культуры в целом и грузинской культуры в частности стали основной функцией радио. На радиостанции по сей день продолжается запись музыкальных и театральных постановок, "Золотой фонд" пополняется новыми шедеврами, готовятся научные и культурно-просветительские программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, национальное агентство охраны культурного наследия, радио, наследие грузии