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Политолог: Сложно повлиять на Грузию санкциями
Политолог: Сложно повлиять на Грузию санкциями
Sputnik Грузия
Грузинская экономика не привязана к американской и европейской настолько, чтобы санкции могли на нее повлиять 23.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-23T14:08+0400
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Об этом заявил политолог, главный редактор и гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сейчас нам ничего не страшно. Какие санкции могут подействовать на Грузию?! Мы что, так интегрированы в американскую экономику или в европейскую экономику?! Мы хорошо себя чувствуем. У нас стратегические партнеры: Китай, Иран, Азербайджан, Россия, Армения, Казахстан, Туркменистан – все страны, которые лежат на маршруте Средиземного пути. Если хотя бы 50% всех проектов, которые сейчас начались, осуществятся, Грузия будет "Клондайком", – заявил Хидирбегишвили. Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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мультимедиа, грузия, политика, сша, украина, китай, арно хидирбегишвили, бидзина иванишвили, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
Политолог: Сложно повлиять на Грузию санкциями
14:08 23.05.2025 (обновлено: 14:36 23.05.2025)
Грузинская экономика не привязана к американской и европейской настолько, чтобы санкции могли на нее повлиять
Об этом заявил политолог, главный редактор и гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Сейчас нам ничего не страшно. Какие санкции могут подействовать на Грузию?! Мы что, так интегрированы в американскую экономику или в европейскую экономику?! Мы хорошо себя чувствуем. У нас стратегические партнеры: Китай, Иран, Азербайджан, Россия, Армения, Казахстан, Туркменистан – все страны, которые лежат на маршруте Средиземного пути. Если хотя бы 50% всех проектов, которые сейчас начались, осуществятся, Грузия будет "Клондайком", – заявил Хидирбегишвили.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России