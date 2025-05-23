https://sputnik-georgia.ru/20250523/politolog-slozhno-povliyat-na-gruziyu-sanktsiyami-293482091.html

Политолог: Сложно повлиять на Грузию санкциями

Политолог: Сложно повлиять на Грузию санкциями

Sputnik Грузия

Грузинская экономика не привязана к американской и европейской настолько, чтобы санкции могли на нее повлиять 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T14:08+0400

2025-05-23T14:08+0400

2025-05-23T14:36+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

грузия

политика

сша

украина

китай

арно хидирбегишвили

бидзина иванишвили

видео

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/17/293481921_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1e0c3fbc540a4c58e46b1df23d3e321.jpg

Об этом заявил политолог, главный редактор и гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сейчас нам ничего не страшно. Какие санкции могут подействовать на Грузию?! Мы что, так интегрированы в американскую экономику или в европейскую экономику?! Мы хорошо себя чувствуем. У нас стратегические партнеры: Китай, Иран, Азербайджан, Россия, Армения, Казахстан, Туркменистан – все страны, которые лежат на маршруте Средиземного пути. Если хотя бы 50% всех проектов, которые сейчас начались, осуществятся, Грузия будет "Клондайком", – заявил Хидирбегишвили. Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в России

сша

украина

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, грузия, политика, сша, украина, китай, арно хидирбегишвили, бидзина иванишвили, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео