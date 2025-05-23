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Президент: Грузия заинтересована в завершении конфликта между Арменией и Азербайджаном

Президент: Грузия заинтересована в завершении конфликта между Арменией и Азербайджаном

Sputnik Грузия

У Грузии есть заявленная позиция – Южный Кавказ должен стать более привлекательным для всех, отметил президент 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T18:22+0400

2025-05-23T18:22+0400

2025-05-23T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузия заинтересована в завершении конфликта между Арменией и Азербайджаном, так как мир и стабильность необходимы для развития всех стран региона Южного Кавказа, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером обеих стран. Мир и стабильность крайне важны для региона и создают возможности для всех трех стран, отметил глава грузинского государства. "Не проходит и дня, чтобы какая-либо крупная держава не говорила о нашем регионе в этом контексте. У нас также отличные отношения с Турцией. У нас заявленная позиция, что регион должен стать более привлекательным для всех", – отметил Кавелашвили. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердил завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, армения, азербайджан, михаил кавелашвили, никол пашинян, ираклий гарибашвили