https://sputnik-georgia.ru/20250523/razvitie-aeroporta-kutaisi-vneset-vklad-v-ekonomiku-gruzii--zamministra-293486557.html

Развитие аэропорта Кутаиси внесет вклад в экономику Грузии – замминистра

Развитие аэропорта Кутаиси внесет вклад в экономику Грузии – замминистра

Sputnik Грузия

Планируется пересмотр действующего плана развития аэропорта с целью увеличения пропускной способности пассажирского терминала до 5 млн пассажиров 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T21:41+0400

2025-05-23T21:41+0400

2025-05-23T21:41+0400

грузия

экономика

новости

кутаиси

мариам квривишвили

кутаисский международный аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252111420_0:14:1300:745_1920x0_80_0_0_8bf2ad75966b3c5a5196371bb2b334d3.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Проекты расширения взлетно-посадочной полосы и терминала Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели внесут значительный вклад в развитие экономики Грузии, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, в проект, который представляет собой первую фазу генерального плана развития Кутаисского аэропорта, будет инвестировано 240 миллионов лари, что превышает все инвестиции, вложенные в аэропорт до этого. Как отметила замминистра, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность международного аэропорта Кутаиси. По ее словам, в текущем году также планируется пересмотр действующего плана развития аэропорта с целью увеличения пропускной способности пассажирского терминала до 5 млн пассажиров. Строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 км и сопутствующей аэродромной инфраструктуры в Кутаисском международном аэропорту находится в активной фазе. Работы по расчистке территории уже завершены, ведутся земляные работы. Работы по строительству взлетно-посадочной полосы ведутся на площади 30 тысяч квадратных метров, где в настоящее время закладывается фундамент и засыпаются инертные материалы. Параллельно идет строительство перрона для самолетов на площади 35 тысяч кв. м, общая площадь которого – 55 тысяч кв. м. Также ведется строительство новых инженерных и ирригационных сооружений на общей площади около 17 квадратных километров. Проект будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте, а в будущем – принятию крупногабаритных самолетов без ограничений, что даст возможность аэропорту добавить рейсы на дальние расстояния. Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км и инфраструктуры аэропорта является частью первого этапа генерального плана развития Кутаисского международного аэропорта, который завершила одна из самых влиятельных в мире авиационных консалтинговых компаний IATA Consulting при участии Объединения аэропортов Грузии. Улучшение сервисов аэропорта Объединение аэропортов Грузии подписало меморандум о сотрудничестве с платежной системой Visa 23 мая. К концу этого года в аэропорту появится зал ожидания, созданный совместно с Visa. Visa, мировой лидер в области цифровых платежей, в партнерстве с Объединением аэропортов Грузии обустроит бизнес-лаундж в международном аэропорту Кутаиси. Согласно проекту, бизнес-лаундж разместится на первом и втором этажах аэропорта и займет площадь 270 кв. м, и будет включать в себя зону отдыха, рабочую и обеденную. Бизнес-зал начнет работу с декабря этого года. В течение 5 лет работы зал будет оформлен в особом дизайне — в современной минималистской концепции, а интерьер будет основан на местной тематике, а именно на мифе об аргонавтах. Интерьер подчеркнет историческую значимость Кутаиси и аутентичность города. На данном этапе шесть авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси по 33 направлениям в 18 стран. Из них 24 прямых направления – европейские. Через международный аэропорт Кутаиси перевезено 506,6 тысячи пассажиров в январе-апреле 2025 года. Рост пассажиропотока составляет 2,3%. Что касается рейсов, то их число осталось неизменным по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,5 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, кутаиси, мариам квривишвили, кутаисский международный аэропорт