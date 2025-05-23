Развитие аэропорта Кутаиси внесет вклад в экономику Грузии – замминистра
© photo : courtesy of UN StudioКутаисский международный аэропорт
© photo : courtesy of UN Studio
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Планируется пересмотр действующего плана развития аэропорта с целью увеличения пропускной способности пассажирского терминала до 5 млн пассажиров
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Проекты расширения взлетно-посадочной полосы и терминала Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели внесут значительный вклад в развитие экономики Грузии, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, в проект, который представляет собой первую фазу генерального плана развития Кутаисского аэропорта, будет инвестировано 240 миллионов лари, что превышает все инвестиции, вложенные в аэропорт до этого.
"Из Кутаиси выполняются прямые рейсы по более чем 30 направлениям, из которых 24 – европейские. Правительство Грузии продолжает развивать инфраструктуру аэропорта. Уверена, что проекты расширения как взлетно-посадочной полосы, так и терминала внесут значительный вклад в развитие экономики", – заявила Квривишвили во время ознакомления с рабочим процессом в аэропорту Кутаиси.
Как отметила замминистра, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность международного аэропорта Кутаиси. По ее словам, в текущем году также планируется пересмотр действующего плана развития аэропорта с целью увеличения пропускной способности пассажирского терминала до 5 млн пассажиров.
Строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 км и сопутствующей аэродромной инфраструктуры в Кутаисском международном аэропорту находится в активной фазе. Работы по расчистке территории уже завершены, ведутся земляные работы.
Работы по строительству взлетно-посадочной полосы ведутся на площади 30 тысяч квадратных метров, где в настоящее время закладывается фундамент и засыпаются инертные материалы.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaРасширение Кутаисского аэропорта
Расширение Кутаисского аэропорта
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Параллельно идет строительство перрона для самолетов на площади 35 тысяч кв. м, общая площадь которого – 55 тысяч кв. м. Также ведется строительство новых инженерных и ирригационных сооружений на общей площади около 17 квадратных километров.
Проект будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте, а в будущем – принятию крупногабаритных самолетов без ограничений, что даст возможность аэропорту добавить рейсы на дальние расстояния.
Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км и инфраструктуры аэропорта является частью первого этапа генерального плана развития Кутаисского международного аэропорта, который завершила одна из самых влиятельных в мире авиационных консалтинговых компаний IATA Consulting при участии Объединения аэропортов Грузии.
Улучшение сервисов аэропорта
Объединение аэропортов Грузии подписало меморандум о сотрудничестве с платежной системой Visa 23 мая. К концу этого года в аэропорту появится зал ожидания, созданный совместно с Visa.
Visa, мировой лидер в области цифровых платежей, в партнерстве с Объединением аэропортов Грузии обустроит бизнес-лаундж в международном аэропорту Кутаиси.
Согласно проекту, бизнес-лаундж разместится на первом и втором этажах аэропорта и займет площадь 270 кв. м, и будет включать в себя зону отдыха, рабочую и обеденную.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaРасширение Кутаисского аэропорта
Расширение Кутаисского аэропорта
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Бизнес-зал начнет работу с декабря этого года. В течение 5 лет работы зал будет оформлен в особом дизайне — в современной минималистской концепции, а интерьер будет основан на местной тематике, а именно на мифе об аргонавтах. Интерьер подчеркнет историческую значимость Кутаиси и аутентичность города.
На данном этапе шесть авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси по 33 направлениям в 18 стран. Из них 24 прямых направления – европейские.
Через международный аэропорт Кутаиси перевезено 506,6 тысячи пассажиров в январе-апреле 2025 года. Рост пассажиропотока составляет 2,3%. Что касается рейсов, то их число осталось неизменным по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,5 тысячи.