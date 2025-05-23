Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250523/steklyannye-truby-uberut-iz-tsentra-tbilisi-chtoby-postroit-otel---video-293482543.html
Стеклянные “трубы” уберут из центра Тбилиси, чтобы построить отель? – видео
Стеклянные “трубы” уберут из центра Тбилиси, чтобы построить отель? – видео
Sputnik Грузия
В центре Тбилиси, в парке Рике снесут огромные стеклянные “трубы”, где при Михаиле Саакашвили планировалось разместить музыкальный театр, концертный зал и... 23.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-23T14:30+0400
2025-05-23T14:33+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
архитектура
недвижимость в тбилиси
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/17/293482372_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f80b49bd224e4edb15cf54cb3c7f5ff8.jpg
“Это уродство недостойно нашей прекрасной столицы”, – заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. “Новый проект на этом месте будет гармонично сочетаться с обликом Тбилиси”, – пообещал премьер.В начале мая 2025 года “трубы” продал бизнесмен Давид Хидашели компании Rike Dom, которой владеет бизнесмен Торнике Копалиани, и, по предварительной информации, на этом месте появится новый отель.В свое время над проектом “труб” шесть лет работала архитектурная студия Fuksas под руководством известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса, инициатором строительства был Саакашвили.Два здания, по идее архитектора, должны были объединить современный стиль парка Рике с исторической частью города. Эти “трубы” также называли одним из самых экстравагантных сооружений Тбилиси. Так как они расположены в туристически активной зоне, здания успели попасть в разные путеводители.Проект не был завершен и, после смены власти в Грузии в 2012 году, остановлен вместе с целым рядом других инициатив Саакашвили.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/17/293482372_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_246ff0cd27f5f08f36fe0a492e4f9bf2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, архитектура, недвижимость в тбилиси, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, архитектура, недвижимость в тбилиси, тбилиси, видео

Стеклянные “трубы” уберут из центра Тбилиси, чтобы построить отель? – видео

14:30 23.05.2025 (обновлено: 14:33 23.05.2025)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
В центре Тбилиси, в парке Рике снесут огромные стеклянные “трубы”, где при Михаиле Саакашвили планировалось разместить музыкальный театр, концертный зал и современный выставочный центр.
“Это уродство недостойно нашей прекрасной столицы”, – заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. “Новый проект на этом месте будет гармонично сочетаться с обликом Тбилиси”, – пообещал премьер.

В начале мая 2025 года “трубы” продал бизнесмен Давид Хидашели компании Rike Dom, которой владеет бизнесмен Торнике Копалиани, и, по предварительной информации, на этом месте появится новый отель.

В свое время над проектом “труб” шесть лет работала архитектурная студия Fuksas под руководством известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса, инициатором строительства был Саакашвили.

Два здания, по идее архитектора, должны были объединить современный стиль парка Рике с исторической частью города. Эти “трубы” также называли одним из самых экстравагантных сооружений Тбилиси. Так как они расположены в туристически активной зоне, здания успели попасть в разные путеводители.

Проект не был завершен и, после смены власти в Грузии в 2012 году, остановлен вместе с целым рядом других инициатив Саакашвили.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0