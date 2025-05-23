Стеклянные “трубы” уберут из центра Тбилиси, чтобы построить отель? – видео
14:30 23.05.2025 (обновлено: 14:33 23.05.2025)
© video: Sputnik / Stringer
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В центре Тбилиси, в парке Рике снесут огромные стеклянные “трубы”, где при Михаиле Саакашвили планировалось разместить музыкальный театр, концертный зал и современный выставочный центр.
“Это уродство недостойно нашей прекрасной столицы”, – заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. “Новый проект на этом месте будет гармонично сочетаться с обликом Тбилиси”, – пообещал премьер.
В начале мая 2025 года “трубы” продал бизнесмен Давид Хидашели компании Rike Dom, которой владеет бизнесмен Торнике Копалиани, и, по предварительной информации, на этом месте появится новый отель.
В свое время над проектом “труб” шесть лет работала архитектурная студия Fuksas под руководством известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса, инициатором строительства был Саакашвили.
Два здания, по идее архитектора, должны были объединить современный стиль парка Рике с исторической частью города. Эти “трубы” также называли одним из самых экстравагантных сооружений Тбилиси. Так как они расположены в туристически активной зоне, здания успели попасть в разные путеводители.
Проект не был завершен и, после смены власти в Грузии в 2012 году, остановлен вместе с целым рядом других инициатив Саакашвили.
В начале мая 2025 года “трубы” продал бизнесмен Давид Хидашели компании Rike Dom, которой владеет бизнесмен Торнике Копалиани, и, по предварительной информации, на этом месте появится новый отель.
В свое время над проектом “труб” шесть лет работала архитектурная студия Fuksas под руководством известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса, инициатором строительства был Саакашвили.
Два здания, по идее архитектора, должны были объединить современный стиль парка Рике с исторической частью города. Эти “трубы” также называли одним из самых экстравагантных сооружений Тбилиси. Так как они расположены в туристически активной зоне, здания успели попасть в разные путеводители.
Проект не был завершен и, после смены власти в Грузии в 2012 году, остановлен вместе с целым рядом других инициатив Саакашвили.