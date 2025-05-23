https://sputnik-georgia.ru/20250523/v-borzhomskom-zapovednike-smogut-prognozirovat-i-predotvraschat-pozhary-293486892.html

В Боржомском заповеднике смогут прогнозировать и предотвращать пожары

В Боржомском заповеднике смогут прогнозировать и предотвращать пожары

Sputnik Грузия

Внедрение инновационных технологий позволит значительно улучшить управление пожарами на охраняемых территориях и усилить защиту экосистемы 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T22:44+0400

2025-05-23T22:44+0400

2025-05-23T22:44+0400

грузия

новости

общество

агентство охраняемых территорий

лесные пожары

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Инновационная система для обеспечения раннего обнаружения и мониторинга лесных пожаров дистанционно, внедрена в Боржоми-Харагаульском национальном парке на юге Грузии, недалеко от курорта Абастумани и перевала Зекари, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция. По информации Агентства, внедрение инновационных технологий позволит значительно улучшить управление пожарами на охраняемых территориях, усилить защиту экосистемы и повысить общественную безопасность. Новая система использует "умные камеры" для анализа данных и предоставления информации в режиме онлайн. Например: В жаркий летний период определенная часть лесов Грузии становится пожароопасной территорией. В 2024 году в стране произошло 11 639 пожаров и сгорело 504 здания. Кроме того, в прошлом году в результате пожаров погибли 42 человека (в 2023 году – 36 человек) и пострадал 241 (в 2023 году – 205 человек). Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, он включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, агентство охраняемых территорий, лесные пожары