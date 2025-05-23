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В Боржомском заповеднике смогут прогнозировать и предотвращать пожары
В Боржомском заповеднике смогут прогнозировать и предотвращать пожары
Sputnik Грузия
Внедрение инновационных технологий позволит значительно улучшить управление пожарами на охраняемых территориях и усилить защиту экосистемы 23.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-23T22:44+0400
2025-05-23T22:44+0400
2025-05-23T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Инновационная система для обеспечения раннего обнаружения и мониторинга лесных пожаров дистанционно, внедрена в Боржоми-Харагаульском национальном парке на юге Грузии, недалеко от курорта Абастумани и перевала Зекари, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция. По информации Агентства, внедрение инновационных технологий позволит значительно улучшить управление пожарами на охраняемых территориях, усилить защиту экосистемы и повысить общественную безопасность. Новая система использует "умные камеры" для анализа данных и предоставления информации в режиме онлайн. Например: В жаркий летний период определенная часть лесов Грузии становится пожароопасной территорией. В 2024 году в стране произошло 11 639 пожаров и сгорело 504 здания. Кроме того, в прошлом году в результате пожаров погибли 42 человека (в 2023 году – 36 человек) и пострадал 241 (в 2023 году – 205 человек). Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, он включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, агентство охраняемых территорий, лесные пожары
грузия, новости, общество, агентство охраняемых территорий, лесные пожары
В Боржомском заповеднике смогут прогнозировать и предотвращать пожары
Внедрение инновационных технологий позволит значительно улучшить управление пожарами на охраняемых территориях и усилить защиту экосистемы
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Инновационная система для обеспечения раннего обнаружения и мониторинга лесных пожаров дистанционно, внедрена в Боржоми-Харагаульском национальном парке на юге Грузии, недалеко от курорта Абастумани и перевала Зекари, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий.
Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.
"Проект, который реализован в Боржоми-Харагаульском национальном парке, предусматривает внедрение системы раннего оповещения о лесных пожарах с использованием современных технологий. Это позволит нам дистанционно обнаруживать пожары и своевременно реагировать нашим рейнджерам", – заявил заместитель председателя Агентства охраняемых территорий Тома Деканоидзе.
По информации Агентства, внедрение инновационных технологий позволит значительно улучшить управление пожарами на охраняемых территориях, усилить защиту экосистемы и повысить общественную безопасность.
Новая система использует "умные камеры" для анализа данных и предоставления информации в режиме онлайн.
Раннее обнаружение и реагирование на пожары – технология обнаруживает пожары на ранней стадии, значительно снижая риск их распространения.
Точное обнаружение — обеспечивает определение места и направления распространения пожара.
Оценка поврежденных территорий – анализ помогает своевременно планировать и осуществлять процесс восстановления окружающей среды.
Постоянный мониторинг и прогнозирование – система оценивает риски и помогает планировать превентивные меры.
В жаркий летний период определенная часть лесов Грузии становится пожароопасной территорией. В 2024 году в стране произошло 11 639 пожаров и сгорело 504 здания. Кроме того, в прошлом году в результате пожаров погибли 42 человека (в 2023 году – 36 человек) и пострадал 241 (в 2023 году – 205 человек).
Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, он включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу.