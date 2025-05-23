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Владельцев животных в Тбилиси проверят на соблюдение правил содержания питомцев
Владельцев животных в Тбилиси проверят на соблюдение правил содержания питомцев
Sputnik Грузия
Сотрудники Агентства при необходимости прямо на месте будут регистрировать и ставить чипы домашним животным 23.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-23T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сотрудники Агентства по мониторингу животных с 23 мая начнут программу "От двери к двери" для проверки соблюдения правил содержания домашних животных в Тбилиси, сообщил директор агентства Георгий Кобиашвили. Проект направлен на регистрацию и идентификацию домашних питомцев. Он продлится до конца года. По его словам, человек, имеющий домашнее животное – собаку или кошку, обязан "чипировать", стерилизовать и вакцинировать питомца. Сотрудники Агентства при необходимости прямо на месте будут регистрировать и ставить чипы домашним животным. Владельцам нужно будет оплатить только стоимость самого чипа: 19 лари. В случае нарушений правил содержания домашних животных на первый раз владелец получит предупреждение. Нарушения обязательно будет зафиксировано в базе данных. При повторных случаях будут выписываться штрафы, установленные городским собранием (сакребуло) Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, домашние животные
грузия, новости, общество, домашние животные
Владельцев животных в Тбилиси проверят на соблюдение правил содержания питомцев
Сотрудники Агентства при необходимости прямо на месте будут регистрировать и ставить чипы домашним животным
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сотрудники Агентства по мониторингу животных с 23 мая начнут программу "От двери к двери" для проверки соблюдения правил содержания домашних животных в Тбилиси, сообщил директор агентства Георгий Кобиашвили.
Проект направлен на регистрацию и идентификацию домашних питомцев. Он продлится до конца года.
"Сотрудники нашего агентства будут обходить дома и квартиры по заранее согласованному маршруту и проверять следующие вопросы: стерилизация, кастрация, регистрация, идентификация, вакцинация животных. Будет создана специальная база данных, в которой будут регистрироваться владельцы животных", – заявил Кобиашвили.
По его словам, человек, имеющий домашнее животное – собаку или кошку, обязан "чипировать", стерилизовать и вакцинировать питомца.
Сотрудники Агентства при необходимости прямо на месте будут регистрировать и ставить чипы домашним животным. Владельцам нужно будет оплатить только стоимость самого чипа: 19 лари.
В случае нарушений правил содержания домашних животных на первый раз владелец получит предупреждение. Нарушения обязательно будет зафиксировано в базе данных. При повторных случаях будут выписываться штрафы, установленные городским собранием (сакребуло) Тбилиси.