https://sputnik-georgia.ru/20250523/vladeltsev-zhivotnykh-v-tbilisi-proveryat-na-soblyudenie-pravil-soderzhaniya-pitomtsev-293487116.html

Владельцев животных в Тбилиси проверят на соблюдение правил содержания питомцев

Владельцев животных в Тбилиси проверят на соблюдение правил содержания питомцев

Sputnik Грузия

Сотрудники Агентства при необходимости прямо на месте будут регистрировать и ставить чипы домашним животным 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T23:38+0400

2025-05-23T23:38+0400

2025-05-23T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сотрудники Агентства по мониторингу животных с 23 мая начнут программу "От двери к двери" для проверки соблюдения правил содержания домашних животных в Тбилиси, сообщил директор агентства Георгий Кобиашвили. Проект направлен на регистрацию и идентификацию домашних питомцев. Он продлится до конца года. По его словам, человек, имеющий домашнее животное – собаку или кошку, обязан "чипировать", стерилизовать и вакцинировать питомца. Сотрудники Агентства при необходимости прямо на месте будут регистрировать и ставить чипы домашним животным. Владельцам нужно будет оплатить только стоимость самого чипа: 19 лари. В случае нарушений правил содержания домашних животных на первый раз владелец получит предупреждение. Нарушения обязательно будет зафиксировано в базе данных. При повторных случаях будут выписываться штрафы, установленные городским собранием (сакребуло) Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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