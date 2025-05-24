https://sputnik-georgia.ru/20250524/den-nezavisimosti-gruzii--skandal-v-preddverii-prazdnika-293491594.html

День независимости Грузии – скандал в преддверии праздника

День независимости Грузии – скандал в преддверии праздника

Sputnik Грузия

В правящей партии Грузии решительно настроены дать ответ на любую провокацию 24.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-24T14:14+0400

2025-05-24T14:14+0400

2025-05-24T14:14+0400

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каха каладзе

ноэ жордания

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Празднование Дня независимости Грузии грозит стать новым витком в истории противостояния между правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Традиционно в Грузии празднование одного из самых важных государственных праздников страны сопровождается не военными парадами, а праздничными гуляниями с различными мероприятиями и выставками на центральном проспекте столицы – Руставели. Однако, в отличие от новогодних праздников, празднование Дня независимости может перейти в совершенно другую плоскость. В частности, оппозиция и гражданское общество анонсировали "парад с сюрпризами". Шествие стартует на площади Республики и завершится у Дворца молодежи – прямо на границе с локацией власти рядом с площадью Свободы. Правда, при этом часть оппозиции заявила, что их целью не являются провокации и насилие. Между тем в партии "Единое национальное движение", которая действует независимо от большинства оппозиционеров, хоть и поддерживает их инициативы, придерживаются иной позиции. "Предоставьте каждому гражданину нашей страны право самому решать, как действовать, чтобы защитить день, который очень дорог большинству общества, в данном случае, это 26 мая", – заявила лидер партии Тинатин Бокучава. При этом она не уточнила, будет ли защита Дня независимости силовой или проявится просто в участии в протестах. В правящей партии Грузии решительно настроены дать ответ на любую провокацию. "26 мая – День независимости. Это день для всех, и никто не имеет права настраивать граждан друг против друга. Конечно, государство, его институты сделают все, чтобы избежать таких грязных провокаций", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. При этом он отметил, что попытки провокаций будут. "Это не первый случай. Мы видим, насколько маргинализирована вся эта группировка", - добавил он. В то же время другой член "Грузинской мечты", Владимир Божадзе, заявил, что власти не допустят провокаций и любое подобное действие будет пресечено. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, тинатин бокучава, каха каладзе, ноэ жордания, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение