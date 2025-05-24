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Грузия не сворачивала с пути вступления в ЕС – первый вице-премьер

Грузия не сворачивала с пути вступления в ЕС – первый вице-премьер

Sputnik Грузия

Грузия по-прежнему стремится стать членом ЕС к 2030 году, заявляет политик 24.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-24T15:16+0400

2025-05-24T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузия продолжает политику, направленную на вступление в Евросоюз, заявил первый вице-премьер страны, глава Минэкономики Леван Давиташвили. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на прошлой неделе посетовал, что в ЕС не могут достичь консенсуса по вопросу введения санкций против Грузии, и задался вопросом, "заслужила" ли страна все привилегии в виде соглашения об ассоциации, безвизового режима и соглашения о свободной торговле. По его словам, министерство экономики и устойчивого развития Грузии координирует повестку дня имплементации Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), которая является достаточно широкой. "Мы уже выполнили почти 60% требований. Мы активно осуществляем важные реформы в экономике и в различных секторах экономики, включая транспорт, энергетику, торговлю и другие. Это приоритетная повестка дня, которая и остается нашим приоритетом", – отметил Давиташвили. По его словам, Грузия стремится стать членом ЕС к 2030 году. "Мы понимаем, что это длительный процесс, но мы полностью нацелены на реализацию этих важных реформ. Мы по-прежнему привержены этим реформам, и процесс идет очень активно", – заключил Давиташвили. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, бидзина иванишвили, леван давиташвили, сша, украина, тбилиси