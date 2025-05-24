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Грузия получает первые поздравления с Днем независимости
Грузия получает первые поздравления с Днем независимости
Sputnik Грузия
Грузия отмечает день День независимости 26 мая 24.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-24T16:17+0400
2025-05-24T16:17+0400
2025-05-24T16:22+0400
день независимости грузии
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым, кто поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Днем независимости страны. Грузия отмечает день День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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день независимости грузии, реджеп тайип эрдоган, ираклий кобахидзе, ноэ жордания, турция, грузия, новости, общество
день независимости грузии, реджеп тайип эрдоган, ираклий кобахидзе, ноэ жордания, турция, грузия, новости, общество
Грузия получает первые поздравления с Днем независимости
16:17 24.05.2025 (обновлено: 16:22 24.05.2025)
Грузия отмечает день День независимости 26 мая
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым, кто поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Днем независимости страны.
Грузия отмечает день День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
"Уважаемый премьер-министр, дорогой друг, от себя лично и от имени турецкого народа сердечно поздравляю Вас и грузинский народ с Днем независимости Грузии. Верю, что наши страны, связанные стратегическим партнерством, как и сейчас, в будущем продолжат совместные усилия для достижения успеха, стабильности и процветания региона", – говорится в послании президента Турции.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.