https://sputnik-georgia.ru/20250524/gruziya-poluchaet-pervye-pozdravleniya-s-dnem-nezavisimosti-293492248.html

Грузия получает первые поздравления с Днем независимости

Грузия получает первые поздравления с Днем независимости

Sputnik Грузия

Грузия отмечает день День независимости 26 мая 24.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-24T16:17+0400

2025-05-24T16:17+0400

2025-05-24T16:22+0400

день независимости грузии

реджеп тайип эрдоган

ираклий кобахидзе

ноэ жордания

турция

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым, кто поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Днем независимости страны. Грузия отмечает день День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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день независимости грузии, реджеп тайип эрдоган, ираклий кобахидзе, ноэ жордания, турция, грузия, новости, общество