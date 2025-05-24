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На развитие инфраструктуры в аэропорту Батуми потратят 12,5 миллиона лари
На развитие инфраструктуры в аэропорту Батуми потратят 12,5 миллиона лари
Sputnik Грузия
В рамках первого этапа проекта расширение зоны прилета пассажиров в Батумском международном аэропорту будет завершено к осени 2025 года 24.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-24T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Инвестиции на реализацию инфраструктурных проектов в Международном аэропорту Батуми имени Александра Картвели составят 12,5 миллиона лари в 2025 году, говорится в сообщении компании TAV Georgia, управляющей аэропортами в Тбилиси и Батуми. По информации TAV Georgia, в планах – развитие IT-инфраструктуры и приобретение операционной техники. В рамках первого этапа проекта расширение зоны прилета пассажиров в Батумском международном аэропорту будет завершено к осени 2025 года. Также планируется построить новое здание, которое будет интегрировано с зоной прилета пассажиров и создаст возможность размещения дополнительных офисных помещений, предназначенных для операций аэропорта и коммерческого использования. Также для оптимизации очередей и повышения пропускной способности планируется расширить зону паспортного контроля в зоне вылета. В 2025 году также запланирована реабилитация взлетно-посадочной полосы, которая включает в себя капитальный ремонт искусственного покрытия в критических зонах на площади 45 000 кв. м. Необходимость в улучшении инфраструктуры для увеличения пропускной способности возникла в связи с ростом пассажиропотока. Разница в цифрах весьма заметна как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и с периодом до пандемии. Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели обслужил 233,7 тысячи пассажиров и 1,1 тысячи рейсов в январе-апреле 2025 года, что на 43,7% и на 36,7% соответственно больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, батумский международный аэропорт, tav georgia, авиасообщение в грузии
На развитие инфраструктуры в аэропорту Батуми потратят 12,5 миллиона лари
В рамках первого этапа проекта расширение зоны прилета пассажиров в Батумском международном аэропорту будет завершено к осени 2025 года
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Инвестиции на реализацию инфраструктурных проектов в Международном аэропорту Батуми имени Александра Картвели составят 12,5 миллиона лари в 2025 году, говорится в сообщении компании TAV Georgia, управляющей аэропортами в Тбилиси и Батуми.
По информации TAV Georgia, в планах – развитие IT-инфраструктуры и приобретение операционной техники.
"У нас запланировано несколько проектов в Батумском международном аэропорту – как на аэродроме, так и в зоне терминала. На фоне возросшего пассажиропотока важно, чтобы инфраструктура отвечала всем вызовам, дабы поддерживать высокий стандарт качества обслуживания, к которому наши пассажиры привыкли за долгие годы", – заявил технический менеджер TAV Georgia Алуда Цабаури.
В рамках первого этапа проекта расширение зоны прилета пассажиров в Батумском международном аэропорту будет завершено к осени 2025 года.
Также планируется построить новое здание, которое будет интегрировано с зоной прилета пассажиров и создаст возможность размещения дополнительных офисных помещений, предназначенных для операций аэропорта и коммерческого использования.
Также для оптимизации очередей и повышения пропускной способности планируется расширить зону паспортного контроля в зоне вылета.
У TAV Georgia есть значительные планы на 2025 год по улучшению инфраструктуры аэропорта. Площадь стоянки самолетов будет расширена на 8 200 м², а поврежденное искусственное покрытие – отремонтировано на площади 14 000 м². В результате аэропорт сможет одновременно принимать девять среднегабаритных самолетов и один вертолет.
В 2025 году также запланирована реабилитация взлетно-посадочной полосы, которая включает в себя капитальный ремонт искусственного покрытия в критических зонах на площади 45 000 кв. м.
Необходимость в улучшении инфраструктуры для увеличения пропускной способности возникла в связи с ростом пассажиропотока. Разница в цифрах весьма заметна как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и с периодом до пандемии.
Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели обслужил 233,7 тысячи пассажиров и 1,1 тысячи рейсов в январе-апреле 2025 года, что на 43,7% и на 36,7% соответственно больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.