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Нападение с ножом на вокзале Гамбурга: число пострадавших выросло до 18 человек
Нападение с ножом на вокзале Гамбурга: число пострадавших выросло до 18 человек
Sputnik Грузия
Подозреваемая в нападении – гражданка Германии, сопротивления при задержании не оказывала 24.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-24T13:13+0400
2025-05-24T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Число пострадавших при нападении с ножом на центральном вокзале немецкого Гамбурга возросло до 18, сообщил телеканал NDR.Накануне, 23 мая, на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом. Полиция сообщила, что по подозрению в нападении задержана женщина 39 лет.Подозреваемая в нападении – гражданка Германии, сопротивления при задержании не оказывала. По данным журнала Spiegel, полиция предполагает, что подозреваемая была в невменяемом состоянии и не имела политических мотивов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, гамбург, германия, новости, происшествия
в мире, гамбург, германия, новости, происшествия

Нападение с ножом на вокзале Гамбурга: число пострадавших выросло до 18 человек

13:13 24.05.2025
CC BY 2.0 / Marco Verch / Polizeifahrzeug vor dem Kölner DomПолиция Германии
Полиция Германии - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2025
CC BY 2.0 / Marco Verch / Polizeifahrzeug vor dem Kölner Dom
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Подозреваемая в нападении – гражданка Германии, сопротивления при задержании не оказывала
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Число пострадавших при нападении с ножом на центральном вокзале немецкого Гамбурга возросло до 18, сообщил телеканал NDR.
Накануне, 23 мая, на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом. Полиция сообщила, что по подозрению в нападении задержана женщина 39 лет.

"Согласно данным NDR, пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения, шесть человек – серьезные ранения, восемь – легкие", – пишет NDR.

Подозреваемая в нападении – гражданка Германии, сопротивления при задержании не оказывала. По данным журнала Spiegel, полиция предполагает, что подозреваемая была в невменяемом состоянии и не имела политических мотивов.
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