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Нападение с ножом на вокзале Гамбурга: число пострадавших выросло до 18 человек

Нападение с ножом на вокзале Гамбурга: число пострадавших выросло до 18 человек

Sputnik Грузия

Подозреваемая в нападении – гражданка Германии, сопротивления при задержании не оказывала 24.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-24T13:13+0400

2025-05-24T13:13+0400

2025-05-24T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Число пострадавших при нападении с ножом на центральном вокзале немецкого Гамбурга возросло до 18, сообщил телеканал NDR.Накануне, 23 мая, на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом. Полиция сообщила, что по подозрению в нападении задержана женщина 39 лет.Подозреваемая в нападении – гражданка Германии, сопротивления при задержании не оказывала. По данным журнала Spiegel, полиция предполагает, что подозреваемая была в невменяемом состоянии и не имела политических мотивов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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