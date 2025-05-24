https://sputnik-georgia.ru/20250524/semi-v-gruzii-tratyat-menshe-chem-poluchayut-293488760.html

Семьи в Грузии тратят меньше, чем получают

Семьи в Грузии тратят меньше, чем получают

Sputnik Грузия

Средний ежемесячный доход на одну семью в Грузии составил 1 896 лари, а на человека – 590 лари 24.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-24T09:01+0400

2025-05-24T09:01+0400

2025-05-24T09:43+0400

грузия

экономика

новости

общество

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262898350_0:138:3157:1914_1920x0_80_0_0_5059fe5c6af8eda0eeb5e25adc96c30c.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Ежемесячные доходы семей Грузии в 2024 году составили 1,9 тысячи лари и на 160 лари превысили ежемесячные расходы, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". При этом доходы на одну семью в 2024 году за год выросли на 10,1%, а на человека – на 13,2%. Что касается расходов, то на одну семью их уровень вырос на 5,2% за год, а на человека – на 8.2%. Доходы в Грузии Средний ежемесячный доход на одну семью в Грузии составил 1 896 лари, а на человека – 590 лари. Основные источники дохода семей составляют денежные доходы и перечисления, которые по сравнению с 2023 годом выросли в 2024 году на 2,7 процентного пункта и составили 90,4% всего дохода семьи. Основным источником денежного дохода для населения Грузии является заработная плата, которая составляет 47,6% от всего денежного дохода, полученного населением. На втором месте – деньги от государства (пенсии, помощь и стипендии, 22,3%), а на третьем – денежные средства, полученные в результате самозанятости (12,7%). Далее следуют средства, полученные в подарок (7,8%), деньги от продажи сельхозпродукции (5,4%), перечисления из-за рубежа (3,6%) и деньги от сдачи в аренду жилья (0,7%). Расходы населения По данным "Сакстата", средние ежемесячные расходы на семью в 2024 году составили 1 736 лари, а на человека – 540 лари. При этом денежные расходы составляют 69,9% от всех расходов. Основную часть средств жители Грузии тратят на продукты, напитки и сигареты. На это приходится 38,1 % всех трат населения в месяц. На втором месте – оплата коммунальных услуг и транспорт. На каждую из этих категорий приходится 11,6% трат. Третье место занимают медицинские услуги (11%). Далее следуют покупка одежды и обуви, предметов быта и траты на образование. Еще 15,6% трат приходится на все другие потребительские расходы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, общество, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"